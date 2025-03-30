ترامب: جرينلاند ستكون أمريكية 100%

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه واثق تماما من نجاح خطته للسيطرة والاستحواذ على جزيرة جرينلاند دون الحاجة لاستخدام القوة العسكرية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا يستبعد أي خيار.

وأكد ترامب أمس السبت في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": أنه أجرى "محادثات جادة" حول ضم جرينلاند.

وقال ترامب ردا على سؤال حول جدوى مساعيه لضم الجزيرة: "سوف نحصل على غرينلاند 100%".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "هناك احتمال جيد في أن نتمكن من فعل ذلك دون استخدام القوة العسكرية.. لكنني لا أستبعد أي شيء".

وعندما سُئل عن الرسالة التي قد ترسلها واشنطن إلى روسيا وبقية دول العالم عبر استحواذها على جرينلاند، قال ترامب: "أنا لا أفكر في ذلك حقا.. لا يهمني.. جرينلاند موضوع منفصل تماما، ومختلف جدا.. إنها تتعلق بالسلام والأمن الدوليين، والقوة".

وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم من زيارة نائبه جي دي فانس إلى جرينلاند مع زوجته أوشا، في خطوة مثيرة للجدل وسط تصاعد اهتمام واشنطن بالاستحواذ على الجزيرة.

وأثناء وجوده في قاعدة بيتوفِك الفضائية، وهي قاعدة تابعة للقوات الفضائية الأمريكية على الساحل الشمالي الغربي لجرينلاند، قال فانس: "رسالتنا إلى الدنمارك بسيطة للغاية.. أنتم لم تؤدوا عملا جيدا من أجل شعب جرينلاند".

وكانت الدنمارك قد شهدت، في عدة مدن بما فيها العاصمة كوبنهاجن أمس السبت تظاهرات ضد مطالبة الولايات المتحدة المتكررة بجرينلاند.

وتركزت التظاهرة في كوبنهاجن بالقرب من السفارة الأمريكية وشارك فيها أكثر من 800 شخص، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الدنماركية.

وحمل المتظاهرون أعلام جرينلاند والدنمارك ولافتات صغيرة كتب عليها "جرينلاند ليست للبيع".

ويشار إلى أن ترامب شدد في مارس الجاري على أن جرينلاند التي لا تزال تابعة للمملكة الدنماركية، رغم منحها الحكم الذاتي، ستصبح "بطريقة أو بأخرى" تحت سيطرة الولايات المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.