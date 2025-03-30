غارة أمريكية على أهداف لداعش في الصومال

نفذ الجيش الأمريكي غارة جوية، ضد أهداف لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة بونتلاند بالصومال، ما أدى إلى مقتل عدد من عناصر التنظيم، وفق ما أفادت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم".



وقالت أفريكوم في بيان إنها شنت الغارة الأخيرة بالتنسيق مع الحكومة الصومالية وأصابت "أهدافا متعددة لتنظيم داعش في الصومال".

وحددت أفريكوم موقع الغارة الجوية في "جنوب شرق بوساسو، بونتلاند، شمال شرق الصومال"

وأضافت "يشير التقييم الأولي لأفريكوم إلى مقتل عدد من عناصر داعش في الصومال"، مشيرة إلى أنه "لم يُصب أي مدني بأذى".

وتأتي الغارة الأخيرة في أعقاب عملية مماثلة قبل يومين وصفتها أفريكوم بأنها تكملة لـ"مبادرة أوسع لمكافحة الإرهاب" في الصومال.

كما نُفذت ضربات جوية أميركية في فبراير قالت سلطات بونتلاند إنها قتلت "شخصيات رئيسية" في تنظيم داعش، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

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