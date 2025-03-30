الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 1644 شخصا

زلزال ميانمار، فيتو
زلزال ميانمار، فيتو

زلزال  ميانمار، ذكرت بوابة "ميانمار ناو" الإخبارية نقلا عن القيادة العسكرية بالبلاد أنه تم تأكيد وفاة 1644 شخصا في ميانمار جراء الزلزال.


ووفقا للتقرير، أصيب أكثر من 3400 شخص في ميانمار، كما أنه يخشى أن يكون هناك مئات الأشخاص محاصرون أسفل أنقاض المباني المنهارة.

وضرب الزلزال الذي بلغت شدته 7.7 درجة على مقياس ريختر وسط ميانمار، يوم الجمعة، على عمق 10 كيلومترات، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وضرب البلاد هزة ارتدادية بقوة 6.7 درجة على مقياس ريختر بعد دقائق.

وشعر سكان تايلاند والصين وفيتنام أيضا بالهزات الأرضية.

وبدأت فرق دولية في الوصول إلى ميانمار للمساعدة في جهود الإنقاذ.

وهناك مخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى أكثر بكثير لتتخطى 10 آلاف بسبب قرب المناطق المأهولة بالسكان وضعف المباني.

وأفادت منظمات دولية مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوقوع أضرار على نطاق واسع، كما حذرت من مخاطر انهيار سدود حيوية على نهر إيراوادي.

وفي تايلاند، تم تأكيد وفاة ثلاثة أشخاص، لكن وسائل الإعلام أفادت بأنه تم انتشال 10 جثث حتى الآن، فيما لا يزال 101 شخص على الأقل في عداد المفقودين في بانكوك وحدها.

وأفادت وسائل إعلام تايلاندية، مساء أمس السبت، بأن فرق الإنقاذ في العاصمة بانكوك رصدت علامات على وجود حياة تحت أنقاض مبنى شاهق غير مكتمل انهار بسبب الزلزال المدمر.

ووفقا للسلطات، لا يزال نحو 15 شخصا محاصرين تحت الركام، في مجموعات تتراوح بين ثلاثة إلى سبعة أفراد، وفقا لما نقلته عدة وسائل إعلام.

وقال سورياتشاي راويوان، مدير الهيئة الوطنية للإغاثة من الكوارث، في تصريحات لراديو "تاي بي بي إس"، إن فرق الإنقاذ تحاول إيصال الماء والطعام إلى المحاصرين.

وأضاف راويوان: "لدينا حوالي 72 ساعة لإنقاذهم، لأن هذا هو الوقت التقريبي الذي يمكن أن ينجو فيه الإنسان دون ماء أو طعام."ولا يزال من غير الواضح عدد الأشخاص العالقين تحديدًا تحت أنقاض البرج المكون من 30 طابقا، والذي كان قيد الإنشاء عندما انهار يوم الجمعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ميانمار الزلزال هيئة المسح الجيولوجي مقياس ريختر الهزات الارضية

مواد متعلقة

بيلاروسيا ترسل فريق إنقاذ إلى ميانمار لتقديم المساعدة عقب الزلزال المدمر

ارتفاع أعداد قتلى زلزال ميانمار لقرابة 100 ألف شخص

روسيا ترسل فريقا طبيا إلى ميانمار لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر

المجلس العسكري في ميانمار يعلن ارتفاع حصيلة الزلزال المدمر

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يقرر مد إجازة عيد الفطر حتى 2 أبريل

أول بيان رسمي سعودي عن إغلاق محلات "بلبن" في المملكة

تفريغ كاميرات المراقبة بنادٍ شهير لكشف حقيقة وفاة لاعبة كرة قدم بـ 15 مايو

بعد اختلاف رؤية العيد لو مسافر غدا من السعودية لمصر أفطر ولا أصوم؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المواعيد الجديدة لصلاة عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شوال

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 1644 شخصا

بالأسماء، ماذا تعرف عن الحكومة السورية الجديدة؟

صناع "الصفا الثانوية بنات" يحتفلون بعيد ميلاد علي ربيع ولينا صوفيا بالعرض الخاص للفيلم (فيديو)

منوعات

المزيد

مسلحون يهاجمون سفينة صيد صينية في مياه غانا ويختطفون طاقمها

سائق يوقف حافلته ويلعب مع الأطفال بالثلج في تركيا (فيديو)

إقبال كثيف على محلات وسط البلد لشراء ملابس عيد الفطر 2025 (صور)

مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بأمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

340 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب عيار 21 خلال مارس

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الإفتاء تحسم جدل رؤية هلال أول أيام عيد الفطر المبارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 30 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 30 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية