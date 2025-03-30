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اقتصاد

الكابوريا بـ 150 جنيهًا، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

سعر السمك، فيتو
سعر السمك، فيتو

سعر السمك اليوم، سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الأحد الموافق 30 مارس 2025، في سوق العبور للجملة.

سعر السمك والجمبري اليوم

 تستعرض «فيتو» سعر السمك والجمبري في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 30 مارس 2025، في السطور التالية: 

سعر السمك
سعر السمك

سعر السمك اليوم في سوق العبور

  • تراوح سعر كيلو السمك البلطي ممتاز من 70 إلى 75 جنيهًا.
  • تراوحت أسعار البلطي متوسط الحجم من 68 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البلطي أسواني من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر الفيليه بلطي من 50 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر قشر بياض من 170 إلى 270 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس بلدي من 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر بياض أملس مزارع من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر القراميط، من 30 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
سعر السمك
سعر السمك

أسعار السمك

  • تراوح سعر المكرونة خليجي من 80 إلى 120 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح  سعر المكرونة سويسي من 80 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البرانيس إسكندراني من 80 إلى 150 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو المكرونة مجمدة من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك موسى من 220 إلى 340 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو السبيط، من 220 إلى 340 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك القرش من 100 إلى 150 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك حدادي من 30 إلى 40 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكابوريا من 40 إلى 150 جنيهًا.
سعر السمك
سعر السمك

أسعار السمك اليوم

  • تراوح سعر كيلو المرجان ممتاز من 170 إلى 270 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان وسط من 100 إلى 160 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو المرجان مجمد من 30 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البربون ممتاز من 180 إلى 320 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو البربون وسط من 110 إلى 170 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو سمك دنيس من 90 إلى 275 جنيهًا.
  • تراوح سعر الجمبري من 170 جنيهًا إلى 660 جنيه للكيلو حسب الحجم.
  • تراوح سعر البوري من 90 جنيهًا إلى 195 جنيهًا حسب الحجم.
سعر السمك
سعر السمك

سعر السمك

  • تراوح سعر سمك شعور من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك مازليا من 100 إلى 300 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر سمك وقار من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك قاروص من 150 إلى 350 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر سمك موزة من 70 إلى 100 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر السردين مجمد من 50 إلى 80 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو الماكريل مجمد من 100 إلى 140 جنيهًا.
  • تراوح سعر سمك باغة من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

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