الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

محمود عباس: سننتصر رغم التجويع ومؤامرات التهجير (فيديو)

محمود عباس، الرئيس
محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، فيتو

شدد رئيس، محمود عباس، الرئيس الفلسطيني اليوم الأحد، على رفض أي خطط تستهدف الفلسطينيين، مبينا أنه "رغم الحصار والعدوان والتجويع ومؤامرات، سوف ننتصر -بإذن الله-".

ووجه عباس كلمة إلى الشعب الفلسطيني بمناسبة عيد الفطر، نقلتها وكالة الأنباء "وفا"، مشيرا فيها إلى السعي للسلام "ولكننا نرفض الاستسلام، وسنظل ثابتين في أرضنا، صامدين في وطننا، رغم كل الصعاب التي نعيشها".

وتابع "أتوجه إليكم في هذا اليوم، ونحن نستقبل عيد الفطر المبارك، الذي تختلط فيه مشاعر الفرح بأداء ركن الصيام بمشاعر الحزن والألم والغضب، بسبب ما يتعرض له شعبنا وبلادنا من عدوان إسرائيلي همجي يستهدف اجتثاثنا من وطننا المقدس، وتصفية قضيتنا الوطنية التي تتخضب بدماء شهداء شعبنا من الأطفال والنساء والرجال الذين تغتالهم آلة العدوان الإسرائيلي، في قطاع غزة الحبيب، والضفة الغربية الصامدة، والقدس العاصمة الأبدية ومقدساتها الإسلامية والمسيحية".

قضية ستظل حية

واستطرد عباس قائلًا: "إن قضيتنا الوطنية المقدسة التي مر عليها ما يزيد عن قرن من الزمان ستظل حية بصمود أبناء شعبنا العظيم في وجه مخططات الاحتلال وعدوانه المستمر، رغم كل ما نتكبده من خسائر وآلام ومعاناة، ونحن واثقون بأن الفصل الأخير في هذه المعاناة سوف تكتبه سواعد الصامدين الصابرين المرابطين في أرض الإسراء والمعراج المباركة، هذه الأرض التي كانت تسمى فلسطين، فصارت تسمى فلسطين، وستبقى تسمى فلسطين، شاء من شاء وأبى من أبى".

نحب الحياة ونتوق إلى الحرية

وأضاف عباس "أيها الشعب الفلسطيني العظيم، نحن لسنا طلاب حرب، ولا نعشق المعاناة والألم، نحن شعب يحب الحياة ويتوق إلى الحرية، ويدافع عن الكرامة والوطن.. كنا كذلك دائما.. وسنبقى كذلك أبدا، ولقد طرقنا كل الأبواب، وسلكنا كل السبل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل، لكننا لا نجد شريكا نحقق معه هذه الغاية النبيلة المستندة إلى القانون الدولي والشرعية الدولية".

وختم رئيس السلطة الفلسطينية حديثه بالقول "أود أن أوجه كلمة خاصة إلى غزة.. إلى أهلها الصامدين رغم الجراح والعدوان والإرهاب.. إلى أطفالها الذين أرى في عيونهم البريئة مستقبل فلسطين الحرة العزيزة، أقول لهم جميعا: صبرا أيها الأبطال.. صبرا أيها الصامدون المكلومون.. صبرا آل ياسر.. صوتكم يملأ الدنيا بأسرها.. صوتكم يملأ عقولنا وقلوبنا، ويشحذ هممنا نحو آفاق المستقبل الزاهي بإذن الله، وقريبا سنكون معا تحت راية دولتنا الواحدة الحرة الكريمة وعاصمتها القدس المباركة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محمود عباس الرئيس الفلسطيني الفلسطينيين الشعب الفلسطيني عيد الفطر عيد الفطر المبارك

مواد متعلقة

حماس توافق على مقترح مصري قطري لوقف إطلاق النار في غزة

تطورات أزمة التمرد داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي.. تزايد العصيان في صفوف الاحتياط.. واحتجاجات شعبية ضد استمرار الحرب على غزة

شيخ الأزهر: يعز علينا أن نستقبل العيد وإخواننا في غزة يعانون بطش الاحتلال الغاشم

14 شهيدا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

الأكثر قراءة

القبض على طرفي مشاجرة مطعم قصر المندي بسبب كلب في مصر الجديدة

أول بيان رسمي سعودي عن إغلاق محلات "بلبن" في المملكة

بث مباشر، نقل شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من المسجد الحرام

مبابي: معادلة رقم كريستيانو رونالدو أمر رائع وهدفنا تحقيق كل الألقاب

أسعار الفراخ اليوم الأحد 30 مارس 2025

بعد انتشار الوباء في 16 مقاطعة، منظمة الصحة العالمية تحذر من كارثة بأنجولا

تفريغ كاميرات المراقبة بنادٍ شهير لكشف حقيقة وفاة لاعبة كرة قدم بـ 15 مايو

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 30 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

مسلحون يهاجمون سفينة صيد صينية في مياه غانا ويختطفون طاقمها

أطفال يرشقون سائق شاحنة بكرات الثلج ورد فعل غير متوقع منه أثار دهشة الجميع (فيديو)

إقبال كثيف على محلات وسط البلد لشراء ملابس عيد الفطر 2025 (صور)

مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بأمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

340 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب عيار 21 خلال مارس

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المواعيد الجديدة لصلاة عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شوال (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة مرتلة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 30 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 30 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية