أخبار كاذبة، ترامب يكشف مصير كبار موظفي إدارته بعد فضيحة سيجنال

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يخطط لإقالة أي شخص على خلفية إدراج مستشاره للأمن القومي، مايك والتز، صحفيًا إلى مجموعة دردشة على تطبيق "سيجنال" مع كبار المسؤولين، الذين كانوا يناقشون خططًا لضرب جماعة الحوثي باليمن.

وقال ترامب: "أنا لا أطرد الناس بسبب الأخبار الكاذبة أو بسبب حملات الملاحقة"، واصفًا القصة بأنها "أخبار كاذبة".

وعما إذا كان الرئيس لا يزال يثق في والتز، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، الذي كان أيضًا في محادثة سيجنال، وأرسل جدولًا زمنيًا مفصلًا للضربات المخطط لها قبل حدوثها، أجاب ترامب: "نعم".

ضربات قوية وفتاكة

وأعرب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأنها مجرد حملة تشويه، ولا ينبغي الحديث عنها، موضحًا "لقد حققنا نجاحًا باهرًا. ضربنا بقوة وفتاكة. ولا أحد يريد الحديث عن ذلك. كل ما يريدون الحديث عنه هو هراء. إنها أخبار كاذبة".

وزعم ترامب "لا أعرف ما هو سيغنال. لا يهمني ما هو سيغنال. كل ما أستطيع قوله هو أنها مجرد حملة اضطهاد"، وفق تعبيره.

العالم نهب أمريكا

وفي سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، إن العالم نهب الولايات المتحدة على مدى الأربعين عامًا الماضية وأكثر.

وأضاف ترامب في مقابلة مع شبكة "إن بي سي" أن "كل ما نفعله هو أن نكون منصفين، وبصراحة، أنا كريم جدًا"، لافتًا إلى أن الرسوم الجمركية ستكون دائمة.

وجاء إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية يوم الأربعاء قبل أسابيع قليلة من "يوم التحرير" المُخطط له في الثاني من أبريل/نيسان المقبل، حيث من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية على مجموعة متنوعة من السلع الاستهلاكية حيّز التنفيذ.

إدانات سريعة

وأثار هذا الإعلان إدانة سريعة من قادة دوليين، مثل رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني.

وأكد ترامب أنه لا ينوي تأجيل فرض الرسوم الجمركية المقررة في الثاني من أبريل، وأنه سيفكر في التفاوض بشأن هذه النقطة "فقط إذا كان الناس على استعداد لتقديم شيء ذي قيمة كبيرة لنا، لأن الدول لديها أشياء ذات قيمة كبيرة، وإلا، فلا مجال للتفاوض".

وقال الرئيس إنه "لا يهتم" إذا رفعت شركات صناعة السيارات الأسعار بعد أن أعلن أنه سيفرض رسومًا جمركية بنسبة 25٪ على جميع السيارات المصنعة في الخارج.

صناعة السيارات

وردًا على سؤال حول رسالته الأخيرة إلى الرؤساء التنفيذيين لشركات صناعة السيارات، وما إذا كان قد حذّرهم من رفع الأسعار، قال ترامب: "الرسالة هي تهانينا، إذا صنعتم سياراتكم في الولايات المتحدة، فستربحون الكثير من المال. أما إذا لم تفعلوا، فربما ستضطرون للقدوم إلى الولايات المتحدة، لأنه إذا صنعتم سياراتكم في الولايات المتحدة، فلن تُفرض عليكم رسوم جمركية".

ونفى ترامب ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" بأنه طلب من الرؤساء التنفيذيين عدم رفع الأسعار، وقال: "لا، لم أقل ذلك قط. لا يهمني إن رفعوا الأسعار، لأن الناس سيبدأون بشراء السيارات الأمريكية الصنع".

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