القبض على طرفي مشاجرة مطعم قصر المندي بسبب كلب في مصر الجديدة

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على طرفي مشاجرة مطعم قصر المندي بسبب دخول كلب للمطعم بمنطقة مصر الجديدة.

مشاجرة مطعم قصر الندي بمصر الجديدة

رصدت مديرية أمن القاهرة تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو يظهر فيه حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، ووجود شخص مصاب داخل مطعم قصر المندي، في منطقة مصر الجديدة.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول “محمد م”، مالك مطعم قصر المندي و5 عمال، وطرف ثان، عاطل، بسبب قيام الطرف الثاني بالدخول للمطعم لشراء مأكولات في أثناء وقت الإفطار ممسكا بكلب.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.