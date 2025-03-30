مبابي: معادلة رقم كريستيانو رونالدو أمر رائع وهدفنا تحقيق كل الألقاب

علق النجم الفرنسي، كيليان مبابي، على معادلته رقم كريستيانو رونالدو بعدما قاد فريقه ريال مدريد للفوز على ليجانيس 3-2 ضمن منافسات الجولة 29 من الليجا، في معقل الملكي "سانتياجو برنابيو".

ونجح مبابي في تسجيل 33 هدفا، هذا الموسم، مع الريال في كل البطولات، معادلا رقم كريستيانو رونالدو خلال موسمه الأول رفقة الميرينجي.

معادلة رقم كريستيانو رونالدو

وقال مبابي بعد معادلة رقم رونالدو: "إنه رقم مميز جدا وأن الأهم دائما هو ما تحققه مع الفريق، لكن معادلة رقم كريستيانو أمر رائع.. الجميع يعرف قيمته بالنسبة لريال مدريد ولي.. نحن على تواصل دائم، ويمنحني الكثير من النصائح".

وأحرز مبابي الهدفين الأول والثالث للميرينجي، في مباراة ليجانيس ليقود الملكي للفوز 3-2 ومواصلة مطاردة برشلونة علي لقب الليجا.

وقال مبابي، خلال تصريحات لقناة ناديه الرسمية عقب اللقاء: "المباريات بعد التوقف دائما ما تكون صعبة، لأنك تتأقلم مع إيقاع فريقك، ثم تعود من المنتخب بوضع مختلف".



وأردف: "بدأنا اللقاء بشكل جيد، وسجلنا هدفا، لكننا لم نقدم أداء جيدا لمدة 20 دقيقة، واستقبلنا هدفين.. لكننا كنا واثقين بأننا إذا لعبنا بشكل جيد، سنسجل ونعود.. وهو ما حدث في الشوط الثاني".

وعن هدفه الرائع من ركلة حرة، قال مبابي: "عملنا على هذه اللعبة مع الطاقم التدريبي، خلال الأسابيع الماضية.. كنت أعلم أن لدي فرصة للتسديد بهذه الطريقة، وطلبت تنفيذها، والحمد لله نجحت".

واختتم: "نحن جاهزون.. عملنا طوال العام من أجل هذه اللحظات، وسنقدم كل شيء للفوز بكل المباريات، وتحقيق كل الألقاب الممكنة".

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