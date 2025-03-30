بث مباشر، نقل شعائر صلاة عيد الفطر المبارك من المسجد الحرام

عرضت فضائية “القرآن الكريم”، السعودية بثا مباشرا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك من المسجد الحرام.

من جانب آخر، أكد متحدث وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبد الله العنزي، استعدادات الوزارة لصلاة عيد الفطر، بتجهيز ما يقارب 16 ألف جامع، وأربعة آلاف مصلى لصلاة عيد الفطر، والانتهاء من أعمال الصيانة والتشغيل.

وأوضح أن ذلك يأتي انطلاقًا من واجب الوزارة في خدمة بيوت المولى -عز وجل- والعناية بها؛ إذ هيأت كافة الجوامع والمصليات المكشوفة التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر، وتم تكليف شركات الصيانة والتشغيل لتوفير أعلى مستوى من الخدمات.

وأعلنت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة بفروعها في مختلف مناطق المملكة، جاهزية 15,948 جامعًا و3,939 مصلى مكشوفًا لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ، وذلك بعد استكمال كافة التجهيزات من صيانة وتشغيل ونظافة، وتوفير وسائل السلامة، في إطار رسالة الوزارة في العناية ببيوت المولى -عز وجل- ومرتاديها بما يمكنهم من الصلاة في أجواء تعبدية وبخشوع وسكينة.

وأوضحت أن التجهيزات تضمنت الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة عبر أكثر من 20 شركة وطنية مشغلة تمت ترسية المناقصة عليها، إلى جانب تنظيم المداخل والمخارج لضمان انسيابية حركة المصلين، والتأكد من جاهزية الأنظمة الصوتية، وأجهزة التكييف، والإضاءة، وتهيئة المصليات المخصصة للنساء، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتوفير أجواء إيمانية مريحة تُمكن المصلين من أداء صلاتهم في أجواء تسودها السكينة والخشوع.

وأكدت الوزارة على منسوبي المساجد والجوامع بضرورة تطبيق جميع التعليمات الخاصة بمدة إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة، حسب تقويم أم القرى، كما كلفت أكثر من ستة آلاف مراقب ومراقبة لمتابعة الجوامع ومصليات العيد؛ للوقوف على جاهزيتها ومتابعة عمل شركات الصيانة والتشغيل، كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين في حال رصد أي تقصير أو تراخٍ في الخدمات المقدمة لبيوت المولى -عز وجل- إلى التواصل عبر مركز خدمات المستفيدين (1933) للإبلاغ.

وحثت الوزارة الجميع على اغتنام أيام العيد بالتزود من الفضائل، والحرص على إقامة شعيرة صلاة العيد مع المصلين، واستغلال أيام العيد بالقربات وصلة الأرحام ومواصلة العمل الصالح.

وفي جدة، أكد متحدث أمانة جدة محمد البقمي، تهيئة الواجهات البحرية لاستقبال الزوار وسكان المدينة؛ احتفالًا بعيد الفطر المبارك.

وأوضح أنه تم التخطيط مبكرًا لعيد الفطر وتهيئة المرافق العامة وتنظيم فعاليات متنوعة، وكذلك المرافق العامة حول مساجد ومصليات العيد.

وأشار إلى أنه يتم تكثيف أعمال النظافة وتهيئة المرافق العامة في المواقع؛ التي يرتادها السكان في الواجهات البحرية والحدائق العامة.

واستنفرت أمانة محافظة جدة جهودها، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ لخدمة 838 جامعًا ومصلى تقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1446هـ، موزعة على نطاق 11 بلدية فرعية تغطي جميع أنحاء المحافظة، وذلك من خلال أعمال نظافة محيط المساجد وتهيئة المواقف وتنظيفها آليًا ويدويًا، إلى جانب تنظيف الشوارع المؤدية للمساجد وغسيل الأرصفة والتقاط المبعثرات.

وأوضح المدير العام لمشاريع النظافة صالح الزهراني، أن أمانة جدة خصصت نحو 1,467 عامل نظافة لجميع الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة العيد، إضافة لتجهيز 621 معدة تشمل المكانس الآلية ومعدات غسيل الأرصفة. وأشار إلى أن الأمانة نفذت أعمال كنس آلي ويدوي لأكثر من 1,595 كيلومترًا طوليًا، وغسيل 39,300 أمتار من الأرصفة، إلى جانب خدمة التقاط المبعثرات على مساحة تجاوزت الـ 1,194 كيلومترًا ورفع 1,632م3 من المخلفات ذات الحجم الكبير، فضلًا عن نظافة وتطهير وصيانة 2,012 حاوية نفايات، مؤكدًا استمرار الجهود الميدانية وتوجيه مقاولي النظافة بمتابعة المواقع للتعامل مع أي ملاحظات قد تظهر بصفة عاجلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.