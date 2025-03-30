الأحد 30 مارس 2025
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حوادث

بدرية طلبة تتهم شخصا بالتشهير بها عبر الفيس بوك

بدرية طلبة، فيتو
بدرية طلبة، فيتو

تقدمت الفنانة بدرية طلبة، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد، شخص متهم بالإساءة إليها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، يحمل رقم 1125219، وحمل البلاغ توجيه المتهم انتقادات غير مبررة للفنانة بدرية طلبة، متجاوزًا حدود النقد إلى الإساءة الشخصية والادعاءات الكاذبة، مما يشكل إساءة استعمال لوسائل التواصل الاجتماعي وتعمد الإزعاج والتشهير غير المبررة التي تطالها عبر الإنترنت”.

 

أزمة فيديو الروب القصير لبدرية طلبة

 

وعلي جانب آخر، كانت قد أوضحت الفنانة بدرية طلبة عن أزمة فيديو "الروب القصير" في فرح ابنتها، قالت خلال حوارها ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار: "كنت في غرفة عندما طلبتني ابنتي، فذهبت إليها مرتدية روب مكتوب عليه اسمها، ولم يكن هناك أحد وقتها، لكني فوجئت بعدد من المصورين يلتقطون الصور لها".

وأشارت بدرية طلبة، إلى أن الفندق استدعى المصورين لتوثيق الحدث، مؤكدة أنهم نشروا الفيديو لتحقيق مشاهدات، قائلة: "كانوا بياكلوا عيش على قفايا.. فيديوهاتي بالروب كانت كلمة السر"، مؤكدة أنها تواصلت مع الشخص المسؤول عن إدارة السوشيال ميديا الخاص بها، والذي قام بحذف الفيديوهات فورًا، مضيفة: "المتابعين ما بيصدقوا حاجة زي دي، وقفلنا كل الفيديوهات اللي ظهرت فيها بالروب".

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الفنانة بدرية طلبة مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة بدرية طلبة لوسائل التواصل الاجتماعي

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