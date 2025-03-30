الأحد 30 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول بيان رسمي سعودي عن إغلاق محلات "بلبن" في المملكة

محلات بلبن، فيتو
محلات بلبن، فيتو

محلات بلبن، أعلنت الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية إغلاق جميع فروع سلسلة محلات "بلبن" في مختلف أنحاء البلاد، وذلك بعد تسجيل حالات تسمم غذائي جماعي بين عدد من المواطنين في العاصمة الرياض.

وأوضحت وزارة البلديات والإسكان أنه إشارة إلى ما تم تداوله بشأن إغلاق فروع إحدى المنشآت الغذائية، فإنها ومن خلال جهود أماناتها في عدد من المناطق تعاملت مباشرةً مع ما ورد من بلاغات بهذا الشأن عبر فرق الرقابة الميدانية، باتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات النظامية التي تضمن سلامة وصحة الجميع، منوهةً أن معظم حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي تماثلت إلى الشفاء، فيما تتلقى الحالات المتبقية الرعاية الصحية اللازمة وحالاتها مستقرة.

وأكدت الوزارة أنها قامت من خلال تكاملها مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بمباشرة البلاغات الواردة لها بشأن هذه الحالات، والتعامل معها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة في حينه، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، التي شملت إغلاق مصنعي وفروع المنشأة احترازيًا، لحين استكمال عمليات التحقق والتحليل.

وشددت وزارة البلديات والإسكان على صحة المستهلك وسلامته كأولوية قصوى، مؤكدةً أنها تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنتجات الغذائية المقدمة، داعيةً إلى تحري الدقة في تداول المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محلات بلبن تسمم غذائي جماعي الرياض المنشات الغذائية

مواد متعلقة

أخبار مصر: حسم أول أيام العيد، قصة غلق محلات "بلبن" بالسعودية، قفزة جنونية للذهب في مصر، رقم كارثي لضحايا زلزال ميانمار

بعد مزاعم حالات التسمم، هل أغلقت محلات "بلبن" في السعودية؟

حماية المستهلك يقرر منع تداول إعلان "بلبن" المسيء لشركة العبد

قرار عاجل من الأعلى للإعلام بشأن أزمة "بلبن" و"العبد"

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يقرر مد إجازة عيد الفطر حتى 2 أبريل

أول بيان رسمي سعودي عن إغلاق محلات "بلبن" في المملكة

مدحت العدل يرد على تصريحات حسام حسن: لا فهم ولا عقل

أحمد حجازي يسخر من حسام حسن بعد تصريحاته المثيرة

بعد اختلاف رؤية العيد لو مسافر غدا من السعودية لمصر أفطر ولا أصوم؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

ابتداءً من اليوم، تعليمات هامة للمسافرين إلى السودان

المواعيد الجديدة لصلاة عيد الفطر بعد تعذر رؤية هلال شوال

بعد غضب جماهير الزمالك، أول تعليق من حسام حسن على رغبته في انتقال زيزو للأهلي

منوعات

المزيد

سائق يوقف حافلته ويلعب مع الأطفال بالثلج في تركيا (فيديو)

إقبال كثيف على محلات وسط البلد لشراء ملابس عيد الفطر 2025 (صور)

مقتل وإصابة 6 أشخاص في حادث إطلاق نار بأمريكا

ليتوانيا تسعى لانتشال جنود أمريكيين ابتلعهم مستنقع

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

340 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب عيار 21 خلال مارس

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم

استقرار أسعار الأرز اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الإفتاء تحسم جدل رؤية هلال أول أيام عيد الفطر المبارك 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 30 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

فضل آخر ليلة من ليالي رمضان وحكم الدعاء فيها

بعد اختلاف رؤية العيد لو مسافر غدا من السعودية لمصر أفطر ولا أصوم؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية