أول بيان رسمي سعودي عن إغلاق محلات "بلبن" في المملكة

محلات بلبن، أعلنت الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية إغلاق جميع فروع سلسلة محلات "بلبن" في مختلف أنحاء البلاد، وذلك بعد تسجيل حالات تسمم غذائي جماعي بين عدد من المواطنين في العاصمة الرياض.

وأوضحت وزارة البلديات والإسكان أنه إشارة إلى ما تم تداوله بشأن إغلاق فروع إحدى المنشآت الغذائية، فإنها ومن خلال جهود أماناتها في عدد من المناطق تعاملت مباشرةً مع ما ورد من بلاغات بهذا الشأن عبر فرق الرقابة الميدانية، باتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات النظامية التي تضمن سلامة وصحة الجميع، منوهةً أن معظم حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي تماثلت إلى الشفاء، فيما تتلقى الحالات المتبقية الرعاية الصحية اللازمة وحالاتها مستقرة.

وأكدت الوزارة أنها قامت من خلال تكاملها مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بمباشرة البلاغات الواردة لها بشأن هذه الحالات، والتعامل معها وفق الإجراءات النظامية المعتمدة في حينه، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، التي شملت إغلاق مصنعي وفروع المنشأة احترازيًا، لحين استكمال عمليات التحقق والتحليل.

وشددت وزارة البلديات والإسكان على صحة المستهلك وسلامته كأولوية قصوى، مؤكدةً أنها تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنتجات الغذائية المقدمة، داعيةً إلى تحري الدقة في تداول المعلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة.

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