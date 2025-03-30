الأحد 30 مارس 2025
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خارج الحدود

القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات جديدة شرقي أوكرانيا

القوات الروسية، فيتو
القوات الروسية، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس السبت، أن قواتها تمكنت من السيطرة على 3 بلدات جديدة في 3 مقاطعات بشرق أوكرانيا.


في أحدث بيان لوزارة الدفاع الروسية، قالت الوزارة إن مجموعة "الشمال الروسية تمكنت، خلال العمليات الهجومية، من تحرير بلدة بلدة فيسيلوفكا" في مقاطعة سومي.

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية كبدت القوات الأوكرانية "خسائر في 5 ألوية عسكرية بالقرب من بلدات جورنال، جويفو، وأوليشنيا في مقاطعة كورسك"، وفقا لما ذكره موقع "سبوتنيك" الإخباري الروسي.

وأضافت أن القوات الجوية والمدفعية استهدفت القوات والمعدات الأوكرانية في تلك المناطق، بالإضافة إلى 20 بلدة أخرى في مقاطعة سومي الأوكرانية.

وأكدت الوزارة أن القوات الروسية تواصل دحر تشكيلات الجيش الأوكراني في مقاطعة كورسك، مشيرة إلى أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك "بلغت أكثر من 70890 عسكريا و402 دبابة و329 مركبة قتال للمشاة و290 ناقلة جند مدرعة و2234 مركبة قتالية مدرعة و2569 سيارة و590 مدفعا ميدانيا".

وفي وقت سابق السبت أيضا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للقوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة بانتيليمونوفكا في دونيتسك.

وأضافت أن القوات الأوكرانية خسرت على هذا المحور، نحو 300 جندي ودبابة.

وجاء في البيان ذاته أنه "نتيجة للعمليات الحاسمة التي قامت بها وحدات مجموعة قوات دنيبر، تم تحرير بلدة شيرباكي" في مقاطعة زابوريجيا.
وتم تحييد أكثر من 70 عسكريًا ومركبة ومحطة حربية إلكترونية.

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