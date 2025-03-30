جاء التوقيت الصيفي، أوروبا تقدم عقارب الساعة

التوقيت الصيفي، قدمت معظم الدول الأوروبية الوقت ساعة واحدة صباح، اليوم الأحد، مع انتقال القارة إلى العمل بالتوقيت الصيفي.



وتم تقديم الساعات في معظم الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، ساعة واحدة من الساعة 01:00 بتوقيت جرينتش إلى الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش، مما يبشر بأمسيات أطول ونهار أكثر إشراقا.

ويعني هذا أن أجزاء من أوروبا ستعمل خلال الأشهر القادمة بالتوقيت الصيفي لوسط أوروبا، قبل أن تعود إلى توقيت وسط أوروبا في الخريف، عندما تعود الساعات مرة أخرى ساعة واحدة في 26 أكتوبر المقبل.

وتتحول بريطانيا من توقيت جرينتش إلى التوقيت الصيفي البريطاني، بينما ينتقل شرق القارة من توقيت شرقي أوروبا إلى التوقيت الصيفي لشرقي أوروبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.