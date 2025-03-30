تفريغ كاميرات المراقبة بنادٍ شهير لكشف حقيقة وفاة لاعبة كرة قدم بـ 15 مايو

يواصل رجال مباحث أمن القاهرة، تفريغ كاميرات المراقبة بنادٍ رياضي شهير في 15 مايو لكشف ملابسات وفاة لاعبة كرة قدم ناشئة ومناقشة العاملين بالنادي عن الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وكشفت التحريات المبدئية أن اللاعبة توفيت إثر إصابتها بجروح فور سقوط عارضة حديدية لمرمى ملعب كرة القدم على رأسها.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف أسباب سقوط العارضة وإذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.



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