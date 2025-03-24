أخبار مصر: تحذير من 18 مستحضرا مغشوشا، وفاة الفنان محمد صلاح حايس، أول قرار من بيسيرو بعد خسارة الزمالك، ترامب يوجه نصيحة لهاريس
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
ختم القرآن قبل وفاته ثلاث مرات، وفاة الفنان محمد صلاح حايس والعزاء بالقليوبية
أعلن صلاح حايس نجل شقيق الفنان محمد صلاح حايس، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفاة عمه الفنان محمد صلاح حايس.
أول قرار من بيسيرو بعد خسارة الزمالك من بتروجيت
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الإثنين عقب خوض مباراة بتروجيت في بطولة كأس عاصمة مصر.
طقس دافئ على أغلب الأنحاء، اليوم بدء الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة
كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن بدء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من اليوم الإثنين حيث تسجل القاهرة في درجة الحرارة 25 درجة مئوية فيما تسجل يوم الخميس المقبل 29 درجة مئوية.
هيئة الاستعلامات تؤكد رفض مصر القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين
أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية إعادة تأكيد مصر موقفها الثابت والمبدئي، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لـ تهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، قسرًا أو طوعًا، لأي مكان خارجها، وخصوصًا إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري.
قبل الترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا، ترامب يوجه نصيحة لهاريس
كشفت شبكة "فوكس نيوز" اليوم الإثنين، أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والمرشحة الخاسرة في الانتخابات الرئاسية، تنوي الترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا، القرار الذي دفع دونالد ترامب لتقديم نصيحة لها قبل أن تسلك هذا الطريق.
نجم الأهلي السابق ينتقد قرار كولر في كأس الرابطة
انتقد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، قرار إدارة النادي الأهلي، بخوض مباراة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر بالناشئين.
تمهيدا لضمها، زوجة نائب الرئيس الأمريكي تزور جرينلاند
تعتزم أوشا فانس، زوجة نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، زيارة جرينلاند، المنطقة الهولندية ذات الحكم الذاتي الأسبوع المقبل، على ما أعلن البيت الأبيض، مساء الأحد، في بيان له.
محمد عبد الجليل عن استبعاد إمام عاشور من المنتخب: حسام ما بيحبش اللاعب الكشر
أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أنه يجب احترام وجهة نظر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، في استبعاد إمام عاشور.
الدفاع الجوي الروسي يسقط 28 طائرة أوكرانية مسيرة في عدة مقاطعات
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 28 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
انخفاض الطماطم وارتفاع الجزر، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور
سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 24 مارس 2025.
استشهاد 51 فلسطينيا في غارات لجيش الاحتلال على قطاع غزة فجر اليوم
أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين، عن مصادر طبية تأكيدها استشهاد 51 فلسطينيًّا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.
الانتهاء من دراسة منح حافز التميز العلمي للموظفين بـ 15 جهة حكومية
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر فبراير 2025.
المحكمة الدستورية ترفض عزل رئيس وزراء كوريا الجنوبية
رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، يوم الإثنين، قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، وأمرت بإعادته إلى منصبه رئيسًا مؤقتًا، وفق وكالة يونهاب للأنباء، بانتظار البت بمصير الرئيس الحالي يون سوك يول الذي يواجه العزل أيضًا.
أمطار غزيرة وفيضانات، موجة برد قارس تضرب بريطانيا
من المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة أمطارًا غزيرة، وبردًا، ورعدًا بعد أيام من أدفأ اعتدال ربيعي منذ أكثر من 50 عامًا.
هيئة الدواء تحذر من 18 مستحضرا مغشوشا ومهربا في 2025
أصدرت هيئة الدواء المصرية عددا من المنشورات التحذيرية في 2025 تحذر فيها من أدوية مغشوشة ومهربة وبلغ عدد هذه المستحضرات 18 مستحضرًا.
مجهول يتسبب في احتراق 22 سيارة بـ فلاديفوستوك الروسية (فيديوهات)
أفادت إدارة الطوارئ الروسية في إقليم بريمورسكي بأن أكثر من 20 سيارة احترقت في موقف سيارات في فلاديفوستوك، وتم إخماد الحريق على مساحة 150 مترًا مربعًا دون إصابات.
بعد موافقة النواب على استمراره، التفاصيل الكاملة لصندوق الخدمات بقانون العمل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي في ممارسة عمله.
طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة شيكابالا ومصطفى شلبي في مباراة بتروجيت
كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي ثنائي الأبيض خلال مباراة بتروجت التي أقيمت في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا