أخبار مصر: تحذير من 18 مستحضرا مغشوشا، وفاة الفنان محمد صلاح حايس، أول قرار من بيسيرو بعد خسارة الزمالك، ترامب يوجه نصيحة لهاريس

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أعلن صلاح حايس نجل شقيق الفنان محمد صلاح حايس، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفاة عمه الفنان محمد صلاح حايس.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الإثنين عقب خوض مباراة بتروجيت في بطولة كأس عاصمة مصر.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن بدء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من اليوم الإثنين حيث تسجل القاهرة في درجة الحرارة 25 درجة مئوية فيما تسجل يوم الخميس المقبل 29 درجة مئوية.

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية إعادة تأكيد مصر موقفها الثابت والمبدئي، بالرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لـ تهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة، قسرًا أو طوعًا، لأي مكان خارجها، وخصوصًا إلى مصر، لما يمثله هذا من تصفية للقضية الفلسطينية وخطر داهم على الأمن القومي المصري.

كشفت شبكة "فوكس نيوز" اليوم الإثنين، أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والمرشحة الخاسرة في الانتخابات الرئاسية، تنوي الترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا، القرار الذي دفع دونالد ترامب لتقديم نصيحة لها قبل أن تسلك هذا الطريق.

انتقد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، قرار إدارة النادي الأهلي، بخوض مباراة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر بالناشئين.

تعتزم أوشا فانس، زوجة نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، زيارة جرينلاند، المنطقة الهولندية ذات الحكم الذاتي الأسبوع المقبل، على ما أعلن البيت الأبيض، مساء الأحد، في بيان له.

أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أنه يجب احترام وجهة نظر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، في استبعاد إمام عاشور.

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 28 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 24 مارس 2025.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين، عن مصادر طبية تأكيدها استشهاد 51 فلسطينيًّا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر فبراير 2025.

رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، يوم الإثنين، قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، وأمرت بإعادته إلى منصبه رئيسًا مؤقتًا، وفق وكالة يونهاب للأنباء، بانتظار البت بمصير الرئيس الحالي يون سوك يول الذي يواجه العزل أيضًا.

من المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة أمطارًا غزيرة، وبردًا، ورعدًا بعد أيام من أدفأ اعتدال ربيعي منذ أكثر من 50 عامًا.

أصدرت هيئة الدواء المصرية عددا من المنشورات التحذيرية في 2025 تحذر فيها من أدوية مغشوشة ومهربة وبلغ عدد هذه المستحضرات 18 مستحضرًا.

أفادت إدارة الطوارئ الروسية في إقليم بريمورسكي بأن أكثر من 20 سيارة احترقت في موقف سيارات في فلاديفوستوك، وتم إخماد الحريق على مساحة 150 مترًا مربعًا دون إصابات.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي في ممارسة عمله.

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي ثنائي الأبيض خلال مباراة بتروجت التي أقيمت في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

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