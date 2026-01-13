الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ميدفيدف: جرينلاند قد تنضم إلى روسيا إذا تأخر ترامب في ضمها

نائب رئيس مجلس الأمن
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، فيتو
18 حجم الخط

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، الإثنين، عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري  ميدفيديف قوله إن سكان جزيرة جرينلاند قد يصوتون للانضمام إلى روسيا إذا لم يتحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجه السرعة لضم الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

وأضاف الرئيس الروسي السابق: "ينبغي لترامب أن يسرع. وفق معلومات لم يتم التحقق منها، قد يجري خلال أيام قليلة استفتاء مفاجئ، يمكن أن يصوت فيه جميع سكان  جرينلاند البالغ عددهم 55 ألف نسمة على الانضمام إلى روسيا...وبعد ذلك ينتهي الأمر. لا نجوم صغيرة جديدة على العلم (الأمريكي)".
 

وكان ترامب قد جدد مسعاه لسيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بالحكم الذاتي، قائلًا إن واشنطن بحاجة إلى امتلاكها لردع روسيا.

وقال الرئيس الأمريكي إن موقع جرينلاند ومواردها يجعلها حيوية للأمن القومي، مما أثار اعتراضات شديدة من الدنمارك وجرينلاند.

ولم تطالب روسيا بجرينلاند، إلا أنها تراقب منذ فترة الدور الإستراتيجي لها في أمن القطب الشمالي، نظرا لموقعها على طرق شمال الأطلسي ووجود منشأة عسكرية أمريكية رئيسية للمراقبة العسكرية والفضائية هناك.


ولم يعلق الكرملين على مسعى ترامب، لكنه وصف القطب الشمالي بأنه منطقة مصالح روسيا القومية والاستراتيجية، وقال العام الماضي إنه يراقب عن كثب النقاش "الدراماتيكي إلى حد ما" حول جرينلاند.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف جزيرة جرينلاند سكان جزيرة جرينلاند روسيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضم الجزيرة العلم الأمريكي الحكم الذاتي القطب الشمالي
ads

الأكثر قراءة

درجات حرارة على غرار أوروبا، تحذير من حالة الطقس اليوم الثلاثاء

يصل إلى 5.5 متر، الأرصاد تحذر من ارتفاع الأمواج بسواحل البحر المتوسط

تفاصيل تشكيل اللجان النوعية بمجلس النواب وانتخابات هيئات مكاتبها

تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة، تحذير من الرياح المثيرة للأتربة اليوم

ارتفاع البتلو والكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

جار السوء، القبض على شخص حاول التحرش بطفلة بعد استدراجها لمنزل مهجور في العياط

ميدفيدف: جرينلاند قد تنضم إلى روسيا إذا تأخر ترامب في ضمها

مقابر جماعية وحرق جثث واغتصاب، فارون من الفاشر يروون أهوالا ترتكبها مليشيا الدعم السريع

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

ارتفاع الأحمر، سعر كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر الألومنيوم في بورصة المعادن

انخفاض أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 13 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية