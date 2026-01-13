ميدفيدف: جرينلاند قد تنضم إلى روسيا إذا تأخر ترامب في ضمها

18 حجم الخط

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء، الإثنين، عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف قوله إن سكان جزيرة جرينلاند قد يصوتون للانضمام إلى روسيا إذا لم يتحرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وجه السرعة لضم الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

وأضاف الرئيس الروسي السابق: "ينبغي لترامب أن يسرع. وفق معلومات لم يتم التحقق منها، قد يجري خلال أيام قليلة استفتاء مفاجئ، يمكن أن يصوت فيه جميع سكان جرينلاند البالغ عددهم 55 ألف نسمة على الانضمام إلى روسيا...وبعد ذلك ينتهي الأمر. لا نجوم صغيرة جديدة على العلم (الأمريكي)".



وكان ترامب قد جدد مسعاه لسيطرة الولايات المتحدة على جرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بالحكم الذاتي، قائلًا إن واشنطن بحاجة إلى امتلاكها لردع روسيا.

وقال الرئيس الأمريكي إن موقع جرينلاند ومواردها يجعلها حيوية للأمن القومي، مما أثار اعتراضات شديدة من الدنمارك وجرينلاند.

ولم تطالب روسيا بجرينلاند، إلا أنها تراقب منذ فترة الدور الإستراتيجي لها في أمن القطب الشمالي، نظرا لموقعها على طرق شمال الأطلسي ووجود منشأة عسكرية أمريكية رئيسية للمراقبة العسكرية والفضائية هناك.



ولم يعلق الكرملين على مسعى ترامب، لكنه وصف القطب الشمالي بأنه منطقة مصالح روسيا القومية والاستراتيجية، وقال العام الماضي إنه يراقب عن كثب النقاش "الدراماتيكي إلى حد ما" حول جرينلاند.

