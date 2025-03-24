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خارج الحدود

الدفاع الجوي الروسي يسقط 28 طائرة أوكرانية مسيرة في عدة مقاطعات

الدفاع الجوي الروسي،
الدفاع الجوي الروسي، فيتو

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية، 28 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.


وقالت وزارة الدفاع في البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 28 طائرة مسيرة أوكرانية، 12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و12 طائراة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف".

وتابع البيان: "وتم تدمير طائرتين فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة دون طيار واحدة فوق أراضي إقليم كراسنودار وفوق مياه بحر آزوف".

ويتبع نظام كييف، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولًا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلنه في يونيو 2023.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.

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