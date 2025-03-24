مجهول يتسبب في احتراق 22 سيارة بـ فلاديفوستوك الروسية (فيديوهات)

أفادت إدارة الطوارئ الروسية في إقليم بريمورسكي بأن أكثر من 20 سيارة احترقت في موقف سيارات في فلاديفوستوك، وتم إخماد الحريق على مساحة 150 مترًا مربعًا دون إصابات.

وأشارت الإدارة عبر قناتها على "تليجرام" إلى أن "حريقًا اندلع في موقف سيارات على شارع باختوفايا في فلاديفوستوك، وتم إرسال فرق الإطفاء التابعة لوزارة الطوارئ الروسية إلى المكان على الفور. وأسفر الحريق عن احتراق 22 سيارة بالكامل".

وجاء في البيان: "فرق الإطفاء التابعة لوزارة الطوارئ الروسية أخمدت حريقًا في موقف سيارات في فلاديفوستوك. ولم تسجل أي إصابات أو وفيات".

ومن جانبها، أفادت النيابة العامة في إقليم بريمورسكي بأن الحريق الذي اندلع في موقف سيارات في فلاديفوستوك وأدى إلى احتراق 22 سيارة، كان متعمدًا.

وجاء في بيان النيابة: "نيابة منطقة بيرفوميسكي في فلاديفوستوك وضعت تحت مراقبتها التحقيق في ظروف الحريق المتعمد الذي أتى على 22 سيارة. في ليلة 24 مارس 2025، قام شخص مجهول بإشعال النار في سيارة بالقرب من المنزل رقم 17 على شارع ناديبايدزه في فلاديفوستوك، وانتشرت النيران لتشمل 21 سيارة مجاورة احترقت بالكامل".

والتقطت كاميرات المراقبة تفاصيل الحادث، وتم وضع سير التحقيق القضائي وتحديد هوية المشتبه به تحت مراقبة نيابة المنطقة.

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