الإثنين 24 مارس 2025
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اقتصاد

انخفاض الطماطم وارتفاع الجزر، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم،
أسعار الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 24 مارس 2025.

 

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو»  سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 24 مارس 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار
أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم الإثنين

  • تراوح  سعر الطماطم بين جنيهين إلى 4.5 جنيه للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بانخفاض 4.5 جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 15 جنيهًا إلى 21 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 3 إلى 7 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 6 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 5 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 12 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 12 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 45 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار الخضار
أسعار الخضار
  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 10 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 8 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 8 جنيهات.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 8 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 6 إلى 9 جنيهات.

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر فول أخضر من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 13 إلى 19 جنيهًا.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

سعر ورق العنب 

  • تراوح سعر ورق عنب بناتي/ بلدي من 30 إلى 70 جنيهًا، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
أسعار الخضار
أسعار الخضار

أسعار الخضار

  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.

 

سعر البروكلي 

  • تراوح سعر بروكلي من 9 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 55 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 15 جنيها إلى 18 جنيهًا.

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