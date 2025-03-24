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خارج الحدود

استشهاد 51 فلسطينيا في غارات لجيش الاحتلال على قطاع غزة فجر اليوم

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين، عن مصادر طبية تأكيدها استشهاد 51 فلسطينيًّا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ومنذ ساعات الفجر شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارات مستهدفة منزلًا في شارع المنصورة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة، شمال القطاع.

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي محيط بركس وزارة التنمية الاجتماعية في مدينة بيت لاهيا، فيما فتحت آليات الاحتلال نيرانها شرق مدينة غزة، وشنت الطائرات غارة على مدينة غزة، ما أدى لسقوط عدد من القتلى المصابين.

كذلك، استهدفت المدفعية الإسرائيلية بالقصف شمال. مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي الجنوب، شنت مقاتلات الاحتلال أكثر من 25 غارة خلال ساعات في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس أسفرت عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات جراء قصف منازل وسيارات وخيام للنازحين.

واستأنفت إسرائيل فجر الثلاثاء الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

وتسبب القصف الإسرائيلي وفق وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد وإصابة المئات، وسط إدانات عربية ودولية لهذا الهجوم الذي خرق وقف إطلاق النار في القطاع.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت الخميس عملية برية في شمال قطاع غزة مع تواصل الغارات على أنحاء القطاع.

من جهة أخرى، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش سيدفع بمزيد من قواته إلى غزة لتوسيع عملياته العسكرية.

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