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رياضة

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة شيكابالا ومصطفى شلبي في مباراة بتروجيت

شيكابالا، فيتو
شيكابالا، فيتو

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي  ثنائي الأبيض خلال مباراة بتروجت التي أقيمت في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك إن إصابة "شيكابالا" عبارة عن كدمة في الركبة.

وفيما يخص مصطفى شلبي، أوضح الدكتور محمد أسامة أن التشخيص المبدئي للإصابة هو عبارة عن كدمة في الساق، وسيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة.

وفاز فريق بتروجت على نظيره الزمالك، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

مباراة الزمالك وبتروجيت 

وأهدر ناصر ماهر ركلة جزاء في الدقيقة السابعة بعد ما تصدى لها عمر صلاح حارس مرمى بتروجت.

وفي الدقيقة 23 احتسبت حكم المباراة ركلة جزاء لـ بتروجت وبعد العودة لتقنية الفيديو عاد في قراره وألغى ركلة الجزاء.

وسجل توفيق محمد الهدف الأول لـ بتروجيت في شباك الزمالك بالدقيقة 57 من تصويبة مميزة بقدمه اليسرى.

فيما تعادل الزمالك بالدقيقة 69 عن طريق ناصر ماهر برأسية متقنة.

وسجل أحمد فاروق هدف بتروجيت الثاني في شباك الزمالك بالدقيقة 90 ليمنح الفريق البترولي 3 نقاط غالية.

 

تشكيل الزمالك ضد بتروجيت:

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد حسام – مصطفى الزناري – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمد حمدي – أحمد محمود  – سيف جعفر  - أحمد عبد الرحيم " إيشو".

خط الهجوم: ناصر ماهر – حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي وجيفرسون كوستا وعمر جابر ومحمود جهاد ومهاب ياسر ومحمد عاطف وحازم أسامة ومصطفى شلبي وسيدي ندياي.

 

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك.
- سموحة.
- مودرن سبورت.
- بتروجيت.
- الجونة.

 

الزمالك يتعادل مع الجونة في الظهور الأول بكأس عاصمة مصر 

وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعادلًا في الثواني الأخيرة أمام نظيره الجونة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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