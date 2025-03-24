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تمهيدا لضمها، زوجة نائب الرئيس الأمريكي تزور جرينلاند

دي فانس وزوجته، فيتو
دي فانس وزوجته، فيتو

تعتزم أوشا فانس، زوجة نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، زيارة جرينلاند، المنطقة الهولندية ذات الحكم الذاتي الأسبوع المقبل، على ما أعلن البيت الأبيض، مساء الأحد، في بيان له.

وستزور فانس جرينلاند من، الخميس، حتى السبت برفقة ابنها ووفد أمريكي لمعاينة مواقع تاريخية والاطلاع على إرث جرينلاند ومشاهدة السباق الوطني لزلاجات الكلاب، وفق البيان.

كما أضاف "يسر السيدة فانس والوفد المرافق متابعة هذا السباق المهم والاحتفاء بثقافة جرينلاند ووحدتها".

منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير الماضي، يتحدث دونالد ترامب علنًا عن ضم جرينلاند حتى إنه رفض استبعاد استخدام القوة لتحقيق ذلك.

 

ترامب يطالب بضمها

يذكر أن المنطقة الشاسعة تتمتع بموقع إستراتيجي في القطب الشمالي وهي غنية بالموارد المعدنية.

وردًّا على سؤال لمراسلي البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر بشأن ضم الجزيرة قال ترامب: "أعتقد أن ذلك سيحدث".

فيما يعتبر ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة إلى ضم جرينلاند حفاظًا على أمنها.

وبحسب استطلاعات الرأي يؤيد معظم سكان جرينلاند الاستقلال عن الدنمارك، لكنهم لا يؤيدون أن تضمها واشنطن.

وخلال ولايته الأولى في البيت الأبيض (2017-2021)، طرح ترامب فكرة شراء جرينلاند من الدنمارك، لكن المسؤولين فيهما أكدوا أنها ليست للبيع.

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