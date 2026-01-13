اليوم، محاكمة 207 متهمين بخلية داعش العمرانية

18 حجم الخط

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمدينة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 207 متهمين، في القضية رقم 13272 لسنة 2024، جنايات العمرانية، في القضية المعروفة بـ"داعش العمرانية".

وكانت الدائرة الثانية إرهاب، قررت في الجلسة السابقة تأجيل محاكمة المتهمين، في القضية المعروفة بـ"داعش العمرانية"، لجلسة اليوم 13 يناير للاطلاع.



محاكمة المتهمين بقضية خلية داعش العمرانية

وبحسب أمر الإحالة فإنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 21 مارس 2023، المتهم الأول تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بأن تولوا قيادة بجماعة تتبع تنظيم داعش، وقام بتدريب عناصر بصورة مباشرة وغير مباشرة بإعداد وتدريب أفراد على صنع واستعمال الأسلحة، قام وآخرين بقتل "ح.ف"، عمدا مع سبق الإصرار، حاز وآخرين أسلحة نارية مششخنة.



ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الثاني وحتي الخامس والتسعين بعد المائة تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهمين من الأول وحتي الثاني بعد المائة تهم تمويل الإرهاب، المتهمين من السادس والتسعين بعد المائة وحتى الأخير شاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه بعض المتهمين تهم لارتكاب جرائم القتل، ووجه لآخرين تهم أسلحة وذخيرة، وحيازة مواد في حكم المفرقعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.