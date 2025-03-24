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أمطار غزيرة وفيضانات، موجة برد قارس تضرب بريطانيا

الأمواج تضرب الساحل،
الأمواج تضرب الساحل، فيتو

من المتوقع أن تشهد المملكة المتحدة أمطارًا غزيرة، وبردًا، ورعدًا بعد أيام من أدفأ اعتدال ربيعي منذ أكثر من 50 عامًا.


وشهدت بعض المناطق أمطارًا غزيرة،  وقالت الشركة الوطنية للطرق السريعة "ناشونال هاي وييز" إنه قد تم إغلاق أجزاء من الطريق السريع إم 18 في يوركشاير، بينما كان المختصون يعملون على تصريف مياه الفيضانات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن "زخات مطر غزيرة هطلت في المناطق الواقعة شرقي إنجلترا بعد ظهر امس الأحد، مصحوبة ببعض البرد والرعد."

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية بأن "زخات المطر الغزيرة والرعدية متواصلة في أجزاء من لندن وشرق ميدلاندز، حيث شهدت بعض المناطق هطولا للأمطار يتراوح ما بين 10 و15 ملم خلال أقل من ساعة."

وكانت المملكة المتحدة قد شهدت يوم الخميس، أدفأ يوم اعتدال ربيعي منذ عام 1972، حيث بلغت درجات الحرارة 21 درجة مئوية في بعض مناطق البلاد.

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امطارا غزيرة المملكة المتحدة يوركشاير إنجلترا هيئة الأرصاد الجوية

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