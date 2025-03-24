الانتهاء من دراسة منح حافز التميز العلمي للموظفين بـ 15 جهة حكومية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، الموضوعات التي تم الانتهاء من دراستها خلال شهر فبراير 2025.

وانتهى الجهاز من دراسة منح حافز التميز العلمي لعدد من الموظفين في 15 وحدات الجهاز الإداري للدولة والحاصلين على دبلومة أو ماجستير أو دكتوراه أثناء الخدمة.

وانتهى الجهاز من دراسة اعتماد عدد من بطاقات الوصف الوظيفي في 18 وحدة بالجهاز الإداري بالدولة.

وانتهى من دراسة وضع وظيفي لعدد من الموظفين في 12 وحدة بالجهاز الإداري بالدولة.

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