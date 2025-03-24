ختم القرآن قبل وفاته ثلاث مرات، وفاة الفنان محمد صلاح حايس والعزاء بالقليوبية

أعلن صلاح حايس نجل شقيق الفنان محمد صلاح حايس، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وفاة عمه الفنان محمد صلاح حايس.

وكتب صلاح حايس: البقاء والدوام لله توفى إلى رحمة الله تعالى عمي محمد صلاح حايس، والعزاء اليوم بمسجد الشربيني، بمحافظة الدقهلية.

وكان آخر منشورات الراحل الفنان محمد صلاح حايس هو الدعاء لوالدته قائلًا: ربنا يجعل كل أيامك أعياد في الجنة.. يا أمي.

كما نشر الفنان الراحل محمد صلاح حايس منشور قبل وفاته بثلاثة أيام أعلن فيه ختمه القرآن الكريم للمرة الثالثة في شهر رمضان.

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