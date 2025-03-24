محمد عبد الجليل عن استبعاد إمام عاشور من المنتخب: حسام ما بيحبش اللاعب الكشر

منتخب مصر، أكد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، أنه يجب احترام وجهة نظر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، في استبعاد إمام عاشور.

وقال عبد الجليل، في تصريحات تليفزيونية: "حسام حسن مظلوم بسبب مواجهة المنتخبات الصغيرة، ولكن المنتخب يكسب، وهناك فنيات وأداء وجمل في الفريق".

حسام حسن لا يحب اللاعب “الكشر”

وتابع: "حسام حسن، نجح في التعامل مع النجوم، ومن حق إمام عاشور، الغضب بسبب استبعاده من المنتخب، ومن حق حسام حسن استبعاده".

وشدد: "حسام حسن، لا يحب اللاعب الذي يقشر في التدريبات، ولا بد أن نحترم وجهة نظر الفنية".

وأضاف: "طريقة لعب منتخب مصر أمام إثيوبيا، لا تصلح أمام المنتخبات الكبيرة".

حسام حسن، فيتو

عودة بعثة منتخب مصر

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة سيراليون في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل بإستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة السادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

رافق بعثة منتخب مصر هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكرة ونائبه خالد الدرندلي وحمادة الشربيني عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في المغرب.

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منتخب مصر يتصدر مجموعته

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد ١٣ نقطة ثم بوركينا فاسو وسيراليون في المركز الثاني والثالث بـ ٨ نقاط وغينيا بيساو في المركز الرابع بـ ٦ نقاط وإثيوبيا خامسا بـ ٣ نقاط ثم جيبوتي في المركز السادس.

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