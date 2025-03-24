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نجم الأهلي السابق ينتقد قرار كولر في كأس الرابطة

كولر، فيتو
كولر، فيتو

انتقد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، قرار إدارة النادي الأهلي، بخوض مباراة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر بالناشئين.

 

نجم الأهلي ينتقد قرار كأس الرابطة

وقال عبد الجليل، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc": "لا يوجد اهتمام في الأهلي ببطولة كأس عاصمة مصر، وهذا الإحساس وصل للاعبين".


وتابع: "إزي عمر الساعي، يظهر بالوزن والشكل ده في الملعب، وأكرم وأفشة كانوا قادرين على حمل الفريق وقيادته للفوز في مباراة إنبي".


وأضاف: "كأس عاصمة مصر، كانت فرصة جيدة لتجهيز اللاعبين العائدين من الإصابة مثل علي معلول، وقرار الأهلي بخوض مباراة طلائع الجيش بالناشئين قرار خاطئ، وكان الأفضل تجهيز البدلاء مثل عمر الساعي".


وشدد: "مشفق على علي معلول، وأطلب منه عدم الاستعجال في العودة، وهو يرغب في استعادة مستواه، ولكن من الصعب أن يؤدي واجباته الهجومية والدفاعية".


وعن انتقال زيزو إلى الأهلي، قال: "لا توجد مشكلة من دفع مقابل مادي كبير من الأهلي لزيزو، وهو مفيد فني، وأتمنى أن يجدد عقده مع الزمالك ليكون أسطورة مثل حسن شحاتة وإمام إمام".

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الكرة المصرية بطولة كأس عاصمة مصر برنامج “بوكس تو بوكس” جيش حساس حسن حسن شحاته بطة

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