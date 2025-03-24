قبل الترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا، ترامب يوجه نصيحة لهاريس

كشفت شبكة "فوكس نيوز" اليوم الإثنين، أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والمرشحة الخاسرة في الانتخابات الرئاسية، تنوي الترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا، القرار الذي دفع دونالد ترامب لتقديم نصيحة لها قبل أن تسلك هذا الطريق.

وقال ترامب خلال مقابلة مع "كلاي ترافيس"، على متن الطائرة الرئاسية: "عليها إجراء المقابلات قبل هذه الخطوة".

ويرمي ترامب هنا إلى أسلوبها في التعامل مع وسائل الإعلام خلال حملتها الانتخابية السابقة، والذي تضمن اتهامات بأنها كانت تتجنب إجراء المقابلات الصحفية باستمرار.

وبعد اتهامها بالتهرب من إجراء المقابلات خلال السباق الرئاسي، كثفت هاريس من وتيرة ظهورها مع وسائل الإعلام الوطنية والمحلية، ولكنها واجهت بعد ذلك اتهامات بالتهرب من الأسئلة الصعبة، وفق "فوكس نيوز".

أفلتا من العقاب

وأضاف ترامب، في إشارة أيضا إلى الرئيس السابق جو بايدن: "لا يُمكن لهما الإفلات من العقاب.. لقد أفلت من العقاب بسبب كوفيد".

وتأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي تفكر فيه هاريس جديا في الترشح لمنصب حاكم ولاية كاليفورنيا العام المقبل، وبحسب تقرير الشبكة الأمريكية، من المتوقع أن تتخذ قرارها نهاية الصيف.

وقال أحد مستشاري هاريس السابقين لشبكة "سي بي إس نيوز" إن نائبة الرئيس السابقة ستكون مناسبة "بشكل رائع" للوظيفة، مشيرًا إلى خبرتها على المستوى الوطني ومستوى الولاية.

وتابع مستشار هاريس السابق "على المستوى الوطني، هناك الكثير من الأمور التي يمكنها القيام بها كحاكمة لخامس أكبر اقتصاد مع هوية اسمها، فعندما يبحث حزبنا عن قيادة وطنية وتبحث كاليفورنيا عن حوكمة جيدة - خاصة في وقت تمر فيه كاليفورنيا بالكثير".

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