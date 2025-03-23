أخبار مصر: موعد زيادة المعاشات، الأوقاف تحذر المواطنين من سرقة بياناتهم، مفاجآت عقد زيزو في الأهلي، فريق بحث لضبط المتهمين بتعذيب نجل إعلامي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

تستعد الحكومة لتطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات، وفق التوجيهات الرئاسية الأخيرة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل العاملين وأصحاب المعاشات.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، ويسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد، والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية، وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط باقي المتهمين، باختطاف نجل إعلامي شهير وتصويره والاعتداء عليه واحتجازه من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كشف خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق عن مفاجأة كبيرة بشأن حصول النادي الأهلي على توقيع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك.

تمكنت الخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة من تسيير الحركة المرورية بالشارع الرئيسي بحدائق الأهرام بعدما تسبب حادث تصادم ونش بـ ٣ سيارات ملاكي في زحام مروري.

كشفت مصادر فلسطينية، الأحد، استشهاد القيادي في حركة حماس صلاح البردويل بقصف إسرائيلي استهدف خيمة في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة.

وصل فريق بيراميدز مدينة الإسماعيلية صباح اليوم للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بكأس عاصمة مصر.

أكدت وزارة الأوقاف أنها لاحظت في الآونة الأخيرة انتشار روابط مقرصِنة، هدفها سرقة بيانات الأفراد، مستغلّة اسم وزارة الأوقاف، وذلك بالادعاء كذبًا أن وزارة الأوقاف تقدم دعمًا ماليًّا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

مع انضمام الملايين إلى حملة ساعة الأرض، وهي مبادرة عالمية أطلقتها منظمة الصندوق العالمي للطبيعة للدعوة إلى تحرك عاجل لمواجهة التغير المناخي ووقف فقدان الطبيعة والتنوع البيئي، غرقت معالم شهيرة ومدن حول العالم في الظلام.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مسئولي الأبيض استقروا على تعيين مدير تعاقدات خلال الفترة المقبلة.

وضع قانون البنك المركزى الجديد عددا من المحظورات وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة (١٨٤) يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقًا لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

توج الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك بقيادة أحمد فتحي المدير الفني بلقب بطولة كأس مصر بعد التفوق على الأهلي في المباراة النهائية.

كشفت دراسة جديدة أن العدد الحقيقي لسكان العالم قد يفوق التقديرات الرسمية بنسبة كبيرة، حيث تشير إلى أن عدد سكان المناطق الريفية الفعلي قد يكون أعلى بكثير من الإحصاءات الحالية.

كشفت مصادر يمنية، فجر اليوم الأحد، إصابة رئيس أركان القوات البحرية لدى جماعة الحوثي، منصور السعادي، المكنى "أبو سجاد"، والمدرج على لائحة العقوبات الأمريكية.

تنظر اليوم الأحد المحكمة الاقتصادية ثاني جلسات محاكمة وائل غنيم بتهمة سب وقذف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية.

تظاهر أكثر من 90 ألف شخص في فرنسا، "ضد العنصرية واليمين المتطرف"، وفقًا لوزارة الداخلية. وهتف العديد منهم بشعارات داعمة لـ غزة ولوحوا بالأعلام الفلسطينية.

أدان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بأشد العبارات، الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي استهدف مسجدًا في قرية فونبيتا ببلدية كوكورو الريفية في النيجر، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا الأبرياء بين قتيل وجريح أثناء تأديتهم الصلاة.

أكدت حركة حماس مساء أمس السبت أنها لا تسعى لإدارة قطاع غزة، مشددة على أن أي ترتيبات مستقبلية يجب أن تحظى بالتوافق الوطني.

استهدفت غارات أمريكية جديدة مواقع وثكنات عسكرية تابعة لـ جماعة الحوثيين، ذراع إيران في اليمن، داخل قاعدة ومطار الحديدة الدولي على سواحل البحر الأحمر غربي اليمن، وذلك ضمن موجة هجمات دشنتها الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة دونالد ترامب تستهدف قدرات جماعة الحوثي.

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