الأوقاف تحذر المواطنين من روابط وهمية لسرقة بياناتهم بحجة تقديم الدعم المالي في رمضان

أكدت وزارة الأوقاف أنها لاحظت في الآونة الأخيرة انتشار روابط مقرصِنة، هدفها سرقة بيانات الأفراد، مستغلّة اسم وزارة الأوقاف، وذلك بالادعاء كذبًا أن وزارة الأوقاف تقدم دعمًا ماليًّا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

تحذير شديد من وزارة الأوقاف للمواطنين

وأهابت الوزارة المواطنين بعدم الضغط على هذه الروابط؛ لتجنب التعرض لسرقة بياناتهم، أو تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل القائمين على هذه الروابط المضلّلة والخادعة.

كما نبهت الوزارة متابعيها إلى عدم أخذ أيّ معلومات تخصّ وزارة الأوقاف إلا من صفحاتها الرسمية.

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