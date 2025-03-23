ميدو كلمة السر، حسام الزناتي مرشح لمنصب مدير التعاقدات بالزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مسئولي الأبيض استقروا على تعيين مدير تعاقدات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر أن حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات السابق باتحاد الكرة أحد المرشحين لمنصب مدير التعاقدات.

يذكر أن ميدو يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع حسام الزناتي ومقتنع بإمكانياته وقدراته وهو صاحب ترشيحه خاصة أن حسام الزناتي زملكاوي ولديه خبرات كبيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بتروجت، المقرر لها اليوم الأحد في استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بتروجت، في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة اليوم الأحد في تمام التاسعة والنصف مساْءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

تنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر.

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