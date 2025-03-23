الأحد 23 مارس 2025
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حوادث

سائق ونش يصطدم بـ 3 سيارات في حدائق الأهرام (صور)

حادث مروري بحدائق
حادث مروري بحدائق الأهرام، فيتو

تمكنت الخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة من تسيير الحركة المرورية بالشارع الرئيسي بحدائق الأهرام  بعدما تسبب حادث تصادم ونش بـ ٣ سيارات ملاكي في زحام مروري.

وتمكنت القوات من سحب السيارات والونش عبر أوناش إدارة مرور، وانتظام حركة المركبات وإعادتها صورته الطبيعية.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على سائق الونش بدائرة قسم شرطة الهرم المتسبب في الحادث.

ويواصل رجال المباحث جهودهم لمعرفة أسباب الحادث، وما إذا كان ناتجًا عن خلل فني في المركبة أو إهمال من السائق.

وفحص المركبات المتضررة وحصر الخسائر، وبمناقشة شهود العيان تبين أن الونش كان يسير بسرعة زائدة فاختلت عجلة القيادة منه مما تسبب في اصطدامه بالسيارات التي كانت متوقفة في الشارع.

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

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الخدمات المرورية بحدائق الاهرام إدارة مرور

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