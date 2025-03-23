الأحد 23 مارس 2025
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رياضة

100 مليون بالموسم، الغندور يكشف مفاجآت عقد زيزو المحتمل في الأهلي

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

كشف خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق عن مفاجأة كبيرة بشأن حصول النادي الأهلي على توقيع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك.

وقال في أحد البرامج التليفزيونية إن النادي الأهلي توصل لاتفاق نهائي مع والد زيزو بالحصول على خدمات اللاعب بنهاية الموسم الحالي.

وأضاف:" حدث تواصل بين بعض المسؤولين داخل نادي الزمالك واللاعب، ولكنه أكد عدم توقيعه وأن المفاوضات كانت مع والده".

وتابع: "تواصلت مع بعض المقربين من زيزو وقالوا إن عرض الأهلي عبارة عن 100 مليون جنيه في الموسم بالاضافة إلى حصوله على ثلاث سيارات هو ووالده".

وواصل: هناك بعض المغريات من الأهلي لزيزو أبرزها اللعب في كأس العالم، والعقد المالي الكبير، بجانب الحصول على العديد من العقود الإعلانية".

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق مع النادي الأبيض حتى الآن مما يعلي أسهم رحيله عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم.

أحمد سيد زيزو 

يذكر أن والد زيزو بدأ في دراسة العرض الشفهي المقدم من النادي الأهلي في ظل تباطؤ مجلس الزمالك في حسم ملف تجديد عقده.

 والد زيزو منفتح على انضمام نجله للنادي الأهلي خاصة أن الفريق سيشارك في كأس العالم للأندية المقبل بنظامه الجديد.

وينتظر والد زيزو انتهاء معسكر منتخب مصر من أجل حسم مصير نجله بالتجديد للزمالك أو التفاوض على أحد العروض المقدمة له يأتي على رأسها الأهلي.

ويتولي والد زيزو ملف المفاوضات مع الأندية التي تريد ضم اللاعب بصفته وكيل أعماله.

 

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