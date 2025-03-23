الكرة الطائرة، الزمالك يهزم الأهلي ويتوج بطلا لكأس مصر للسيدات

الكرة الطائرة، توج الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك بقيادة أحمد فتحي المدير الفني بلقب بطولة كأس مصر بعد التفوق على الأهلي في المباراة النهائية.

وفاز الزمالك على الأهلي بنتيجة (3-0)، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء أمس على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتأهل الأهلي لنهائي بطولة كأس مصر للكرة الطائرة بعد الفوز على سبورتنج في الدور قبل النهائي، فيما وصل الزمالك على حسب دلفي.

وتوج الأهلي مؤخرا بلقب الدوري الممتاز سيدات بعد التفوق على الزمالك بنتيجة (2-0)، في سلسلة مباريات الدور النهائي.

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