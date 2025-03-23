الأحد 23 مارس 2025
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خارج الحدود

استشهاد القيادي بحماس صلاح البردويل في غارة على خان يونس

صلاح البردويل، فيتو
صلاح البردويل، فيتو

كشفت مصادر فلسطينية، الأحد، استشهاد القيادي في حركة حماس صلاح البردويل بقصف إسرائيلي استهدف خيمة في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة.

وقالت المصادر: إن النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس وعضو المكتب السياسي للحركة صلاح البردويل، استشهد هو وزوجته في قصف استهدف خيمتهم بمخيم المواصي جنوب قطاع غزة.

وأطلقت طائرات حربية إسرائيلية، صاروخين تجاه الخيمة المقامة في مخيم يؤوي النازحين جنوب القطاع، وأسفرت الغارة عن إصابة عدد من الفلسطينيين.

من هو صلاح البردويل؟


ينتمي البردويل إلى قرية الجورة في فلسطين، وهو من مواليد 24 أغسطس 1959، ويقيم في مخيم خان يونس.

كما كان عضوًا في اتحاد الكتّاب الفلسطينيين في غزة، وسبق أن اعتُقل في سجون الاحتلال عام 1993.

وحصل على درجة الدكتوراه في الأدب الفلسطيني عام 2001.

واستأنفت إسرائيل غاراتها المكثفة على غزة يوم الثلاثاء الماضي.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مرارا إن الهدف الرئيسي من الحرب هو القضاء على حماس.

وذكر مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني أن ما لا يقل عن 400 شخص، تمثل النساء والأطفال أكثر من نصفهم، استشهدوا في غارات الثلاثاء الماضي.

غارات مكثفة


وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من الغارات، مساء أمس السبت، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي.

وفي شمال قطاع غزة، قال مراسل الغد إن جيش الاحتلال شن غارة عنيفة في شرق مخيم جباليا، كما أفاد بتحرك آليات الاحتلال غرب بلدة بيت لاهيا وسط إطلاق نار متواصل.

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