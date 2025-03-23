إصابة قائد البحرية الحوثية منصور السعادي في الغارات الأمريكية (فيديو وصور)

منصور السعادي، كشفت مصادر يمنية، فجر اليوم الأحد، إصابة رئيس أركان القوات البحرية لدى جماعة الحوثي، منصور السعادي، المكنى "أبو سجاد"، والمدرج على لائحة العقوبات الأمريكية.

منصور السعدي " أبو سجاد " أصيب في القصف الأميركي مع سبعة قياديين.

أبو سجاد تدرب على يد الحرس الثوري وشارك مع حزب الله.

عاقبته أميركا باعتباره المسؤول والرأس المدبر للاعتداءات البحرية. pic.twitter.com/Cw1gh5tdx0 — هاني الصفيان (@H_alsufayan) March 22, 2025

وقالت المصادر إن منصور السعادي العقل المدبر للهجمات البحرية التي تشنها الميليشيا، أصيب في غارة جوية أمريكية على الحديدة ونقل إلى صنعاء لتلقي العلاج.

عقوبات أمريكية

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية عام 2021، عقوبات على منصور السعادي، الذي يشغل منصب رئيس أركان القوات البحرية في الميليشيا، لدوره في استهداف المدنيين ودول الجوار والملاحة.

وأوضحت الوزارة في بيان سابق "أن السعادي هو العقل المدبر لهجمات مميتة ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وتلقى تدريبات مكثفة في إيران، كما ساعد في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن".

تدريب من الحرس الثوري وحزب الله

وبحسب إعلام محلي، عينت ميليشيا الحوثي القيادي البارز في صفوفها منصور أحمد السعادي والمكنى "أبو سجاد" رئيسا لأركان القوات البحرية التابعة لها.

وذكرت أن قواته تخصصت في زرع الألغام البحرية وتجهيز القوارب المفخخة لاستهداف الملاحة الدولية بإشراف وتدريب خبراء من الحرس الثوري الإيراني وميليشيا "حزب الله" اللبناني.

وقصفت مقاتلات أمريكية، فجر الأحد، ميناءين بمحافظة الحديدة غرب اليمن، وفق ما أفادت وسائل إعلام حوثية.

وتعرض ميناء الحديدة للاستهداف، كما تعرض ميناء الصليف الذي يبعد عن المدينة من ناحية الغرب بنحو 60 كم لغارات أيضًا.

وتأتي هذه الهجمات بعد ساعات من استهداف الطيران الحربي الأمريكي مطار الحديدة الدولي ومناطق أخرى في اليمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.