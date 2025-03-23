الأحد 23 مارس 2025
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رياضة

بيراميدز يصل الإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الدراويش

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

وصل فريق بيراميدز مدينة الإسماعيلية صباح اليوم للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بكأس عاصمة مصر.

وغادر بيراميدز القاهرة متجها إلى الإسماعيلية عقب انتهاء المران الختامي، بالدفاع الجوي.

 

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي 

 ويلتقي فريقا الإسماعيلي وبيراميدز في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد الإسماعيلية ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

وخاض بيراميدز مباراة واحدة أمام الاتحاد وفاز بها بثنائية نظيفة.

 

مجموعات كأس عاصمة مصر 

المجموعة الأولى: الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجت، الجونة.

المجموعة الثانية: المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الثالثة كالتالي:

السبت 22 مارس

9:30  سيراميكا - غزل المحلة 3_0
9:30  مودرن سبورت -  سموحة  2_0

الأحد 23 مارس

9:30  الإسماعيلي  - بيراميدز   
9:30  الاتحاد السكندري - حرس الحدود 
9:30   بتروجت - الزمالك  

الاثنين 24 مارس

9:30   إنبي - فاركو   
9:30  طلائع الجيش  - الأهلي  
9:30  البنك الأهلي   -  المصري البورسعيدي

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