تامر حسني يجهز لفيلم ومسلسل جديدين ويوجه رسالة لزياد ظاظا

18 حجم الخط

أكد النجم تامر حسني في تصريحات تلفزيونية، أنه يجهز فيلما ومسلسل جديدين جاري تحضيره، وذلك بعد نجاح فيلمه الأخير ريستارت.

تامر حسني يجهز فيلما جديدا

كما وجه تامر حسني رسالة لزياد ظاظا، وذلك بعد نجاحه بتجربة التمثيل في مسلسل ميدتيرم قائلا: في جيل جديد طالع جميل زي ياسمينا العبد ومبسوط لزياد ظاظا لأنه بيغني وبيمثل ودي حالة أنا بحبها علشان بيكون فيها مجهود وتركيز زيادة شوية لما يكون فيه مطرب بيمثل.

ويواصل النجم تامر حسني ، نشاطه الفني بالفترة الحالية، حيث أحيا حفلا غنائيا جديدا بدبي وسط حضور كبير.

وتألق تامر حسني خلال حفل دبي بعدد كبير من أغانيه بالإضافة إلى الاستعراضات والرقصات التي أشعلت حماس الجمهور.

الحالة الصحية لتامر حسني

وكان الفنان تامر حسني قد كشف عن تطورات وضعه الصحي في الوقت الحالي، وذلك بعد العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرًا في ألمانيا، والتي أثارت قلق جمهوره ومحبيه خلال الأيام الماضية.

وأكد تامر حسني، في تصريحات تلفزيونية، أن حالته الصحية أصبحت أفضل وتشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن دعم الجمهور كان له أثر كبير في تخطي أزمته الصحية الأخيرة.

وقال: "وضعي الصحي الآن أفضل بكثير، وجمهوري كان الداعم الأول لي في هذه الفترة الصعبة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.