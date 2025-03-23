الأحد 23 مارس 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، بارد ليلا والعظمى تسجل 22 في القاهرة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، ويسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد، والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية، وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدًا الأحد 23- 3- 2025 بمحافظة البحيرة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من هذه الظاهرة


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى:  14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:12
 

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