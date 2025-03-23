الأحد 23 مارس 2025
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حوادث

المتهم الرئيسي سلم نفسه، فريق بحث لضبط باقي المتهمين بتعذيب نجل إعلامي

الشرطة المصرية، فيتو
الشرطة المصرية، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط باقي المتهمين، باختطاف نجل إعلامي شهير وتصويره والاعتداء عليه واحتجازه من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات ومناقشة شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وسلم المتهم الرئيسي في واقعة خطف وتعذيب نجل إعلامي شهير وتصويره خلال التعدي عليه، بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، نفسه للنيابة العامة للتحقيق معه بعد عدة أيام من هروبه.

وأمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل والد المتهمين في الواقعة لعدم تورطه بشكل مباشر في تهمة الخطف.


وأثبتت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، صحة الواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات مع المتهمين.

تفاصيل الواقعة، بدأت عندما قدمت فتاة وشقيقها وعدد من الأشخاص على احتجازه وتعذيبه، قبل تصويره أثناء الاعتداء عليه، وإطلاق سراحه، بدعوى قيامه بمضايقتها.

وكان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، قد تلقى إخطارًا من المقدم عمرو مصطفى، رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، يفيد بتلقي بلاغ من إعلامي يتهم فتاة وشقيقها وآخرين، بخطف نجله من منزله ونقله إلى فيلا تمتلكها عائلتها، حيث تعرض للضرب والتعذيب، قبل اصطحابه إلى شقة أخرى وتصويره أثناء الاعتداء عليه، ثم إطلاق سراحه.

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الأجهزة الأمنية كاميرات المراقبة النيابة العامة قسم شرطة الشيخ زايد

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