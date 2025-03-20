أخبار مصر: محمد سامي يعتزل الإخراج التلفزيوني، العناية الإلهية تنقذ المرج من حريق مدمر، لحظة هروب نتنياهو من صاروخ حوثي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بشكل مفاجئ، محمد سامي يعلن اعتزاله الإخراج التلفزيوني والسفر خارج مصر

أعلن المخرج محمد سامي، اعتزال الدراما التلفزيونية، مؤكدًا أنه اتخذ قرار اعتزال الإخراج التلفزيوني منذ فترة لكن التزاماته بعقود مع الشركات أجل قراره.

حريق هائل بسيارة محملة بـ 20 طن سولار في المرج ومصرع قائدها (صور)

نشب حريق هائل بسيارة نقل محملة بـ20 طن سولار بشارع التروللي بمنطقة المرج، مما أسفر عن مصرع قائدها.

السيسي يصل إلى مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الفجر وافتتاح المرحلة الثانية من المسجد (بث مباشر)

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الفجر وافتتاح المرحلة الثانية من المسجد، وذلك بعد انتهاء أعمال التطوير التي استمرت عدة أشهر.

الأهلي يستهل مشواره اليوم في كأس عاصمة مصر بمواجهة إنبي

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقًا” بمواجهة نظيره فريق إنبي علي ستاد السلام.

إصابة 13 إسرائيليا في إطلاق صاروخ حوثي ونتنياهو يهرب من الكنيست بعد دوي صفارات الإنذار (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء الإسرائيلية.

ضياء رشوان: خطة تهجير سكان غزة واردة لكن ليس إلى مصر وهذا مصير خطة إعادة إعمار غزة (فيديو)

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لـتهجير سكان غزة ما زالت واردة.

هل تعرض محمد صلاح لـ"خيانة" لحرمانه من الكرة الذهبية؟، نجم ليفربول السابق يفجر قنبلة

فجر ستيف نيكول نجم ليفربول السابق، مفاجأة بشأن تراجع ترتيب نجم الريدز محمد صلاح للمؤهلين للحصول على الكرة الذهبية.

حريق هائل في جراج بالخصوص، وتفحم 15 سيارة و3 تروسيكلات حصيلة الخسائر المبدئية (صور)

نشب حريق هائل داخل جراج خاص بجوار مدرسة عمر مكرم بـالخصوص في محافظة القليوبية.

إعلام أمريكي: ترامب سيوقع اليوم أمرا تنفيذيا بإلغاء وزارة التعليم

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن رئيس البيت الأبيض دونالد ترامب قد يوقع اليوم الخميس، أمرًا تنفيذيًّا بإلغاء وزارة التعليم الأمريكية.

موجات شديدة الحرارة ورياح خماسينية، الأرصاد تحذر من ربيع 2025

يبدأ فصل الربيع اليوم الخميس 20مارس، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر ويشهد هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

حريق عقار في شارع المعز بالحسين والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء

نشب مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس حريق داخل عقار بشارع المعز في الحسين وتم الدفع بسيارات من الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

ملوثة بمادة غريبة وتسبب الاختناق، سحب 3 أنواع من منتجات نستله بالأسواق الأمريكية

سحبت شركة نستله، ومقرها في فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بشكل طوعي لـ4 وجبات مجمدة منخفضة السعرات الحرارية، بعد العثور على "مادة شبيهة بالخشب" في بعض الدفعات المحدودة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي وإنبي وتصفيات المونديال 2026

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف البطولات والمسابقة، أبرزها كأس عاصمة مصر ودوري الأمم الأوروبية وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، وتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ٌالحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الخميس، استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي.

على خطى رونالدو، هالاند يشتري تحفة نادرة اقتصر انتاجها على 250 نسخة فقط (صور)

على خطى رونالدو، أنفق النجم النرويجي إيرلينج هالاند مبلغًا ضخمًا لشراء فاخرة وواحدة من أندر وأقوى السيارات في العالم، لتكون أحدث إضافة إلى مجموعته المميزة.

اليوم، الحكم على المتهمة بقتل الطفلة مكة وتقطيع جثتها إلى أشلاء بمنشأة القناطر

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، حكمها على المتهمة بقتل الطفلة مكة، وتقطيع جثتها إلى أشلاء، وذلك بعد العثور على بقايا جثمانها داخل كرتونة بشقة سكنية في منطقة وردان بمركز منشأة القناطر، عقب اختفائها خلال لهوها مع أطفال الجيران أمام منزلها.

الأمن و"قمع المسلحين" مقابل المعادن، رئيس الكونغو يعرض صفقة مع أمريكا

أبدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، استعداده لعقد شراكة مع الولايات المتحدة تقوم على مبدأ “المعادن مقابل الأمن”.

أسعار إسدالات الصلاة والعبايات الحريمي بمناسبة احتفالات عيد الأم

يحتفل المصريون غدًا الجمعة بـعيد الأم 2025؛ الذي يحل في 21 مارس من كل عام، ويحرص المواطنون على التعبير عن تقديرهم للأمهات في عيدهم، إذ يفضل البعض شراء الهدايا المناسبة لـ «ست الحبايب» في عيدها.

حريق داخل مسجد بشبرا الخيمة والحماية المدنية تدفع بـ 3 سيارات

نشب حريق داخل مسجد نور الإسلام بمحطة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ3 سيارات للسيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي أجزاء المسجد.

البيت الأبيض يتهم إدارة بايدن بقتل 8 ملايين دجاجة والتسبب في أزمة البيض بأمريكا

اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بقتل ما يقرب من 8 ملايين دجاجة في جميع أنحاء البلاد قبل مغادرتها.

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