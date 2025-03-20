على خطى رونالدو، هالاند يشتري تحفة نادرة اقتصر انتاجها على 250 نسخة فقط (صور)

على خطى رونالدو، أنفق النجم النرويجي إيرلينج هالاند مبلغًا ضخمًا لشراء فاخرة وواحدة من أندر وأقوى السيارات في العالم، لتكون أحدث إضافة إلى مجموعته المميزة.

تحفة بوجاتي توربيون

وأنفق مهاجم مانشستر سيتي 4 ملايين جنيه إسترليني للحصول على سيارة بوجاتي توربيون، التي يقتصر إنتاجها على 250 نسخة فقط، بعد أن تعاون في الصفقة مع الملياردير النرويجي وجامع السيارات الشهير أولي إيرتفاج.

وتعد هذه السيارة، التي كُشف عنها في صيف 2024، خليفة لطراز بوجاتي شيرون الشهير، وتتميز بتصميم مستقبلي يجعلها أشبه بـ"مركبة فضائية".

محرك خارق وسرعة غير مسبوقة

تعتمد السيارة على محرك هجين V16 يجمع بين البنزين والكهرباء، بقوة مذهلة تصل إلى 1,800 حصان، مما يمكنها من التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في ثانيتين فقط، وإلى 200 كم/ساعة خلال خمس ثوانٍ.

وتبلغ سرعتها القصوى 446 كم/ساعة، فيما تتميز بأبواب "فراشية" تضيف لمسة فاخرة إلى تصميمها المستقبلي.

ضرائب باهظة وتعديلات خاصة

رغم أن السعر الأساسي للسيارة يبلغ 3.2 مليون جنيه إسترليني، إلا أن القوانين النرويجية الصارمة بشأن الانبعاثات رفعت التكلفة إلى 4 ملايين جنيه إسترليني بسبب الضرائب الإضافية.

كما يخطط هالاند وإيرتفاج لإجراء تعديلات خاصة على السيارة، بما يتناسب مع أذواقهما الشخصية، مع مساعٍ لإنهاء تسجيلها قبل 1 أبريل، تفاديًا للضرائب المرتفعة على الواردات بعد هذا التاريخ.



إضافة مميزة إلى أسطول هالاند

قال مصدر لصحيفة "ذا صن": "الضرائب سترفع تكلفة السيارة إلى 4 ملايين جنيه إسترليني، لكن هذا ليس أمرًا مقلقًا لشخص مثل هالاند".

وأضاف: "السيارة رائعة من حيث الشكل والأداء، والسؤال الوحيد: هل سيختارها باللون الأزرق السماوي لمانشستر سيتي؟".

وتنضم هذه السيارة إلى مجموعة هالاند الفاخرة، التي تضم مرسيدس AMG، فيراري مونزا SP2، رولز رويس كولينان، رينج روفر سبورت، وأودي RS6 أفانت كواترو. كما كان آخر ما اشتراه قبلها بورشه 911 GT3 برتقالية اللون بقيمة تجاوزت 200 ألف جنيه إسترليني.

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