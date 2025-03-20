الخميس 20 مارس 2025
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اقتصاد

أسعار إسدالات الصلاة والعبايات الحريمي بمناسبة احتفالات عيد الأم

سعر إسدالات الصلاة
سعر إسدالات الصلاة والعبايات الحريمي، فيتو

يحتفل المصريون غدًا الجمعة بـعيد الأم 2025؛ الذي يحل في 21 مارس من كل عام، ويحرص المواطنون على التعبير عن تقديرهم للأمهات في عيدهم، إذ يفضل البعض شراء الهدايا المناسبة لـ «ست الحبايب» في عيدها.

 سعر اسدالات الصلاة والعبايات الحريمي
 سعر إسدالات الصلاة والعبايات الحريمي

احتفالات عيد الأم تتزامن مع استعداد العيد

وتتزامن احتفالات عيد الأم هذا العام مع الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وعليه يجد البعض أن شراء الملابس وخاصة إسدال الصلاة وعبايات الاستقبال هي الهدية المناسبة في عيد الأم.

 أسعار اسدالات الصلاة والعبايات الحريمي
 أسعار اسدالات الصلاة والعبايات الحريمي

 أسعار اسدالات الصلاة والعبايات الحريمي في الأسواق

وترصد «فيتو» أسعار اسدالات الصلاة والعبايات الحريمي في الأسواق، بالتزامن مع احتفالات عيد الأم 2025، وفقًا لجولة ميدانية في بعض المحال التجارية بمنطقة وسط القاهرة؛ في هذه السطور: 

 أسعار اسدالات الصلاة والعبايات الحريمي
 أسعار إسدالات الصلاة والعبايات الحريمي

 سعر إسدالات الصلاة والعبايات الحريمي

بلغ سعر إسدال صلاة بيتي نحو 210 جنيهات.

بلغ سعر إسدال صلاة مصنوع من القطن سادة نحو 660 جنيهًا.

بلغ سعر إسدال صلاة نصف مشجر تايجر والأخر سادة نحو 410 جنيهات.

بلغ سعر إسدال صلاة مشجر نحو 335 جنيهًا.

بلغ سعر إسدال صلاة مشجر بيتي وخروج نحو 700 جنيه.

بلغ سعر إسدال صلاة ألوان متعددة مصنوع من الستان نحو 800 جنيه.

 أسعار اسدالات الصلاة والعبايات الحريمي
 أسعار إسدالات الصلاة والعبايات الحريمي

سعر العبايات الحريمي في عيد الأم

بلغ سعر عباية صلاة كاجول نحو 440 جنيهًا.

بلغ سعر عباية حريمي موديل خليجي سادة نحو 405 جنيهات.

بلغ سعر عباية صلاة ستان سادة وصدر مطرز نحو 230 جنيهًا.

بلغ سعر عباية استقبال سادة مقاس موحد نحو 180 جنيهًا.

بلغ سعر عباية تايجر نحو 385 جنيهًا.

 سعر اسدالات الصلاة والعبايات الحريمي
 سعر اسدالات الصلاة والعبايات الحريمي

سعر إسدال حريمي في عيد الأم

بلغ سعر إسدال صلاة خامة قطن فيسكوز مشجر نحو 750 جنيهًا.

بلغ سعر إسدال صلاة خامة قطن فيسكوز موديل مشجر في سادة نحو 850 جنيهًا.

بلغ سعر إسدال قطن مقاس كبير نحو 500 جنيه.

 أسعار اسدالات الصلاة والعبايات الحريمي
 أسعار إسدالات الصلاة والعبايات الحريمي

بلغ سعر إسدال صلاة سوري نحو 285 جنيهًا.

بلغ سعر إسدال صلاة بيتي وخروج كاجول نحو 990 جنيهًا.

بلغ سعر إسدال صلاة موديل قلوب حمراء صغيرة نحو 850 جنيهًا.

بلغ سعر إسدال موديل بطرحة وحزام داخلي نحو 850 جنيهًا.

 سعر اسدالات الصلاة والعبايات الحريمي
 سعر إسدالات الصلاة والعبايات الحريمي

أسعار إسدال الصلاة في عيد الأم

بلغ سعر إسدال صلاة مكون من قطعتين نحو 285 جنيهًا.

بلغ سعر إسدال صلاة قطيفة موديل مضلع نحو 700 جنيه.

بلغ سعر إسدال صلاة محمول مع «جراب» نحو 155 جنيهًا.

بلغ سعر ملحفة صلاة مشجرة لون أخضر نحو 700 جنيه.

بلغ سعر إسدال موديل «كشكشة» نحو 800 جنيه.

بلغ سعر إسدال موديل جوبيرة مفرغة نحو 800 جنيه.

بلغ سعر إسدال بجيوب خامة فسكوز نحو 700 جنيه.

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