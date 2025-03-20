ملوثة بمادة غريبة وتسبب الاختناق، سحب 3 أنواع من منتجات نستله بالأسواق الأمريكية

سحبت شركة نستله، ومقرها في فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بشكل طوعي لـ4 وجبات مجمدة منخفضة السعرات الحرارية، بعد العثور على "مادة شبيهة بالخشب" في بعض الدفعات المحدودة.



وشمل السحب 3 أنواع من وجبات "لين كوزين" ووجبة واحدة من "ستوفرز"، والتي بيعت في متاجر التجزئة الكبرى في الولايات المتحدة بين سبتمبر 2024 ومارس 2025.

وتضمنت المنتجات المتأثرة: "رافيولي قرع الجوز من لين كوزين"، و"جمبري مقلي بالليمون والثوم من لين كوزين"، و"لازانيا دجاج ستوفرز".

وأكدت الشركة أن أي منتجات أخرى من "لين كوزين" أو "ستوفرز" لم تتأثر بهذا السحب.

وجاء هذا الإجراء بعد تلقي نستله شكاوى من العملاء حول وجود المادة الغريبة في بعض المنتجات.

ووفقا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، فقد تم الإبلاغ عن "حادثة اختناق محتملة"، إلا أن حالة العميل المتضرر لم تُحدد بعد.

وأكدت نستله في بيان رسمي: "نجري تحقيقًا نشطًا لمعرفة مصدر المادة الشبيهة بالخشب، ونحن على ثقة بأن هذه مشكلة فردية وقد اتخذنا إجراءات لمعالجتها".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المادة المكتشفة عبارة عن نشارة خشب أم قطعًا أكبر، وما مدى خطر الاختناق الذي قد تسببه. إذ يمكن للأجسام الأكبر حجما والأكثر حدة أن تعلق في الحلق أو الجهاز الهضمي، ما قد يؤدي إلى الاختناق أو إلحاق ضرر بالأمعاء.

ونصحت نستله الولايات المتحدة الأمريكية العملاء الذين اشتروا المنتجات المتأثرة، بعدم تحضيرها أو استهلاكها، وبدلا من ذلك، يُطلب منهم إعادتها إلى بائع التجزئة لاستبدالها أو استرداد ثمنها بالكامل.

كما أكدت الشركة تعاونها الكامل مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) وإدارة الزراعة الأمريكية (USDA) بشأن هذا السحب، مشددة بقولها: "إن جودة وسلامة منتجاتنا على رأس أولوياتنا. نعتذر بصدق عن أي إزعاج قد يسببه هذا الإجراء لمستهلكينا وعملائنا في قطاع التجزئة".

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