ٌالحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الخميس، استهداف مطار بن جوريون الإسرائيلي بصاروخ باليستي فرط صوتي.



وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان، إن "القوة الصاروخية التابعة للقوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار بن جوريون في منطقة يافا المحتلة باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 وحققت هدفها بنجاح".

وأضاف المتحدث باسم الحوثيين أنه "لليوم الخامس على التوالي نواصل التصدي الفاعل والمسؤول للعدوان الأمريكي على اليمن، والذي استهدف خلال الساعات الماضية المنشآت والأعيان المدنية في صنعاء وفي عدد من المحافظات".

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت مطار بن غوريون بمنطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وكذا تنفيذ عملية عسكرية استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية وعددا من القطع الحربية التابعة لها في البحر الأحمر - 20 مارس 2025م pic.twitter.com/7cCGs5Mz1c — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) March 20, 2025

وأعلن سريع أن "القوات المسلحة صعدت من عمليات استهداف القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر منها حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" والقطع الحربية التابعة لها، حيث تم تنفيذ هذه العملية بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة وقد حققت العملية أهدافَها بنجاح".

وقال سريع إن "العدو الأمريكي سيفشل في منع اليمن من استهداف العدو الإسرائيلي ردًّا على مجازره بحق إخواننا في غزة"، مشددا على أن "تكثيف الطلعات الجوية وشن المزيد من الغارات لن يثني اليمن واليمنيين عن تأدية واجبهم الديني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم".

وأكد المتحدث باسم الحوثيين الاستمرار "في منع الملاحة الإسرائيلية وفي إسناد إخواننا في غزة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن فجر اليوم الخميس اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل عبوره الأجواء الإسرائيلية، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 13 شخصا لدى توجههم إلى الملاجئ عقب دوي صفارات الإنذار وسط إسرائيل.

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