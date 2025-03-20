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رياضة

الأهلي يستهل مشواره اليوم في كأس عاصمة مصر بمواجهة إنبي

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس مشواره في بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقًا” بمواجهة نظيره فريق إنبي علي ستاد السلام. 

ويدخل الأهلي المباراة سعيا في تحقيق انطلاقة قوية بافتتاحية مشواره في البطولة على حساب إنبي، خاصة أن الفريق لم يشارك في آخر نسختين من البطولة، حيث شارك في النسخة الأولى منها فقط وخرج حينها من دور المجموعات. 

كما يسعي فريق إنبي هو الآخر في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، خاصة في ظل تراجع نتائجه في بطولة الدوري بجانب توديعه لكأس مصر على يد بيراميدز.   

ويقع الأهلي وإنبي في المجموعة الثالثة بجانب كل من وطلائع الجيش وفاركو.

حكام مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر 

قائمة الأهلي أمام إنبي في كأس الرابطة 

وجاءت قائمة الأهلي أمام إنبي في كأس الرابطة كالتالي:
حمزة علاء مصطفى مخلوف محمد مجدي جريشة وخالد عبد الفتاح عمر كمال ومحمد إسلام وأكرم توفيق وعمرو السولية ويحيى عطية الله وعلي معلول ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وعمر الساعي وأحمد رضا وسمير محمد وحسام عادل ومحمد زعلوك ومحمد أحمد سعد وهشام مصطفى ومعاذ عطية ومحمود لبيب.


موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي اليوم الخميس في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضي، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

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