البيت الأبيض يتهم إدارة بايدن بقتل 8 ملايين دجاجة والتسبب في أزمة البيض بأمريكا

اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بقتل ما يقرب من 8 ملايين دجاجة في جميع أنحاء البلاد قبل مغادرتها.

البيت الأبيض يحمل بايدن بالتسبب في أزمة البيض

وكتبت ليفيت في حسابها على منصة "إكس": "انظروا إلى هذا! إدارة بايدن قتلت ما يقرب من 8 ملايين دجاجة قبل تنصيب الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى انخفاض الإمدادات وارتفاع الأسعار".

وأشارت المتحدثة إلى أن "أزمة البيض" التي تشهدها الولايات المتحدة هي "أزمة بايدن"، مضيفة أن ترامب يعمل حاليا مع وزير الزراعة الأمريكي بروك رولينز على حل هذه المشكلة.

وسبق أن وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة للإدارة السابقة محملا إياها مسؤولية الأزمات الاقتصادية التي تواجه البلاد وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل "البيض".

ارتفاع أسعار البيض في أمريكا

وتواجه الولايات المتحدة ارتفاعًا حادًّا في أسعار البيض بسبب تفشي إنفلونزا الطيور.

وبحسب وكالة "ريا نوفوستي"، فإن البيض في مارس الجاري، كان الأغلى بين دول مجموعة العشرين في الولايات المتحدة، على الرغم من أن أسعار البيض كانت في أستراليا هي الأعلى في نهاية العام الماضي.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات من "يوروستات" أن أسعار الجملة للبيض في الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 268.5 يورو لكل 100 كيلوجرام، لتصل إلى مستوى قياسي تاريخيًّا وسط تفشي إنفلونزا الطيور في دول الاتحاد. وفي الوقت نفسه، ارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من هذه السلعة العام الماضي بنسبة تقارب الثلث.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الإحصاءات الرسمية في وقت سابق من الأسبوع أن تكلفة البيض في الولايات المتحدة ارتفعت في فبراير الماضي، بنسبة 59% على أساس سنوي، بينما قُدر النمو الشهري بنسبة 10.4%.

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