مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي وإنبي وتصفيات المونديال 2026

مباريات اليوم، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف البطولات والمسابقة، أبرزها كأس عاصمة مصر ودوري الأمم الأوروبية وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، وتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وتقام اليوم الخميس المباريات التالية:

مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

الأهلي × إنبي - 9:30 مساءً | أون سبورت 1

مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية

كرواتيا × فرنسا - 9:45 مساءً | بي إن سبورت 6

الدنمارك × البرتغال - 9:45 مساءً | بي إن سبورت اكسترا 1

إيطاليا × ألمانيا - 9:45 مساءً | بي إن سبورت 8

هولندا × إسبانيا - 9:45 مساءً | بي إن سبورت 2

مباريات اليوم في تصفيات آسيا لكأس العالم

أستراليا × إندونسيا - 11:10 مساءً

اليابان × البحرين - 12:35 ظهرًا

كوريا الجنوبية × عمان - 1 ظهرًا

أوزبكستان × قيرغيزستان - 6 مساءً

إيران × الإمارات - 6 مساءً

قطر × كوريا الشمالية - 8:15 مساء | بي إن سبورت 1

العراق × الكويت - 8:15 مساءً

الأردن × فلسطين - 8:15 مساءً

السعودية × الصين - 8:15 مساءً

مباريات اليوم في تصفيات إفريقيا لكأس العالم

موزمبيق × أوغندا - 3 عصرًا

سيراليون × غينيا بيساو - 6 مساءً

زيمبابوي × بنين - 6 مساءً

كاب فيردي × موريشيوس - 6 مساءً

مالاوي × ناميبيا - 6 مساءً

ليبيا × أنجولا - 9 مساءً

الجابون × سيشيل - 9 مساءً

جامبيا × كينيا - 9 مساءً

جزر القمر × مالي - 11 مساءً

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