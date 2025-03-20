الخميس 20 مارس 2025
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أخبار مصر

موجات شديدة الحرارة ورياح خماسينية، الأرصاد تحذر من ربيع 2025

فصل الربيع، فيتو
فصل الربيع، فيتو

يبدأ فصل الربيع اليوم الخميس 20مارس، ويستمر لمدة ثلاثة أشهر ويشهد هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

 

الأرصاد: بدء فصل الربيع رسميا غدا

20 مارس بداية فصل الربيع فلكيا

وفصل الربيع فصل انتقالي يفصلنا من برودة الشتاء إلى حرارة ورطوبة الصيف ويتسم فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في معظم الأحيان.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، وتوقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  13

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى:13

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